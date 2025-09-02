Después de un triunfo que aquietó un poco las aguas y lo dejó como único puntero de su zona en el Torneo Clausura, una mala noticia se conoció en River: el club de Núñez será multado por la Asociación del Fútbol Argentino luego de que Marcelo Gallardo faltara a la conferencia de prensa tras el 2-0 ante San Martín de San Juan en el Monumental.

El Muñeco no se presentó a la conferencia de prensa obligatoria y esto derivó en una multa para el club, que equivale al valor de 250 populares, valuadas actualmente en 23 mil pesos cada uno, lo que representa un monto total de 5.750.000 pesos. Esto se suma a la ausencia de Gallardo luego del 1-1 ante Lanús, lo que totaliza 11.4 millones en multas por ausencias a ruedas de prensa. Esta cifra será descontada de los derechos de televisión que la AFA abona a River.

El artículo 57 del Reglamento para la Organización, Desarrollo y Transmisión de la Liga Profesional de Fútbol establece que “ambos técnicos están obligados a estar disponibles para la conferencia de prensa dos días antes del partido y después del partido (junto a un jugador capitán o referente). La misma está estipulada para comenzar no más tarde de veinte minutos después de la conclusión del partido para los visitantes y cuarenta minutos para los locales”, y es la razón en la que AFA se amparó para la aplicación de la sanción.

Qué dijeron desde River

El entorno del entrenador explicó que la decisión del Muñeco de no asistir simplemente se debió a que River tuvo partidos demasiado seguidos en la última semana. El Millonario había jugado el lunes 25 de agosto ante Lanús y luego por Copa Argentina el jueves ante Unión en Mendoza.

Tras este parate por fecha FIFA del próximo fin de semana, el conjunto riverplatense visita a Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura y esa misma semana enfrentará a Palmeiras en el Monumental, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Además, sigue vivo en Copa Argentina, donde se medirá con Racing por la misma instancia de aquella competencia.