Por la 2ª fecha de las Eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo, Francia derrotó a Islandia 2 a 1 como local y quedó como solitario líder del grupo D con puntaje ideal.

Aunque mucho se pudo especular en la previa, el partido no le resultó un trámite al último subcampeón mundial, ya que con un gol de Andre Gudjhonsen el visitante se había puesto en ventaja a los 21 minutos del partido en el Parque de los Príncipes, la casa del PSG.

De penal, Kylian Mbappe lo igualó sobre el final del primer tiempo. el delantero del Real Madrid fue clave en la remontada de su equipo que estuvo a punto de vivir una sorpresa en la jornada.

Barcola llevó tranquilidad a los 7 del complemento con el decisivo gol que le terminó dando la victoria a la formación que dirige Didier Deschamps, tras pase del propio Mbappe fue terminó siendo decisivo. Encima, el dueño de casa terminó con uno menos por la expulsión de Tchouamení, cuando al duelo le quedaban más de 20 minutos por delante.

Sobre el pitazo final, una infracción en ofensiva privó al visitante de rescatar un punto en una cancha complicada. A instancias del VAR, el juez terminó cobrando correctamente el agarrón de Gudjohnsen sobre Konaté.

Por el mismo grupo

En el otro partido de la misma zona D, Azerbaiyán empató como local ante Ucrania 1 a 1.

Ambos tantos fueron en el complemento y el que se puso en ventaja fue el visitante, a los 5 minutos por intermedio de Sudakov. Mahmudov lo empató para el dueño de casa a falta de 18 para el cierre.

Con estos resultados, Francia quedó con 6 unidades, escoltado sólo por Finlandia que se quedó con 3. Azerbaiyán y Ucrania tienen 1, luego de haber perdido ambos en sus estrenos en un cuadrangular que tiene a un claro candidato a la clasificación. Sólo el primer se asegura el pasaporte en los cuadrangulares, los escoltas van a un Repechaje.