El Australian Open 2026 está a la vuelta de la esquina y Marco Trungelliti es el único representante argentino que continúa en carrera en la qualy del certamen. El santiagueño de 35 años derrotó a Henrique Rocha (158°) por 7-5, 4-6 y 6-3 y está a un paso del cuadro principal del primer Grand Slam de la temporada. Por su parte, Román Burruchaga, Lourdes Carlé, Julia Riera y Jazmín Ortenzi quedaron eliminados en la segunda ronda.



En un duelo en donde tuvo que sobreponerse a sus dudas iniciales, Trunge remontó un break en contra en el décimo game y se llevó puesto a Rocha por 7-5 en el primer parcial. En el segundo, el luso supo contrarrestar las embestidas del santiagueño y, con un quiebre oportuno, igualó la contienda. No obstante, en el tercer set Trungelliti jugó un gran game con la devolución durante el octavo game, ganando la ruptura que decidió el encuentro con el 6-3. Al final del mismo, el tenista norteño se dirigó a un grupo de hinchas argentinos para saludarlos y agradecerles su apoyo.

Con esta victoria, el santiagueño alcanzó los 51 triunfos en partidos de clasificación de Grand Slam. A lo largo de su carrera, disputó 43 qualy y logró superar esa instancia en nueve oportunidades: en el Australian Open lo hizo en 2016, 2020 y 2022; en Roland Garros en los años 2016, 2017 y 2018; en US Open lo logró en las ediciones 2019 y 2021 y la restante fue en Wimbledon 2021 Ahora enfrentará en la ronda final a otro portugués, Jaime Faria, de 22 años y número 151 del mundo, cuya mejor posición fue el puesto 87 en febrero de 2025. El luso logró superar la qualy del Abierto australiano el año pasado, pero cayó en segunda ronda ante Novak Djokovic.

El 2026 de Trungelliti arrancó con un acontencimiento significativo para su carrera como fue la convocatoria del capitán de la Selección Argentina de Tenis, Javier Frana, para integrar el equipo que viajará a Busan para enfrentar a Corea del Sur el 7 y 8 de febrero en la primera ronda de los Qualifiers de Copa Davis. Además, formó parte del plantel nacional que disputó la United Cup en Perth, donde Argentina alcanzó los cuartos de final.

Por otro lado, en la segunda ronda de la clasificación masculina, Román Burruchaga (103°) fue eliminado por el francés Arthur Gea (197°) por 6-2 y 6-3. En el cuadro femenino, Lourdes Carlé (158°) cayó ante la china Yue Yuan (84°) por 7-6 (5), 3-6 y 6-4 mientras que Julia Riera (180°) perdió frente a la turca Zeynep Sonmez (112°) por 6-3 y 6-1; y Jazmín Ortenzi (217°) fue superada por la estadounidense Taylor Townsend (118°) con un doble 6-4.

"Lo viejo funciona", la formula de Trungelliti

Al arribar a Melbourne, se viralizaron imágenes del tenista luciendo una remera con referencias a El Eternauta, que lo muestra con una raqueta y una taza de café, acompañada por la frase "Lo viejo funciona" en la espalda. Actualmente ubicado en el puesto 130 del ranking mundial, Trungelliti mantiene intacto su sueño de competir por el título en Melbourne Park, así como también de meterse por primera vez en su carrera en el Top 100 y ser el más veterano en debutar dentro de los mejores cien del mundo.