Pensando en el inicio del Torneo Apertura, Boca jugará su primer amistoso de pretemporada y ante su gente, desde las 19hs en La Bombonera recibirá a Millonarios de Colombia, en un duelo marcado emocionalmente, ya que se pone en disputa la copa Miguel Ángel Russo, DT fallecido el pasado año, y que supo ser campeón en ambas instituciones.

El equipo de Claudio Úbeda salió de lo más pesado de la pretemporada y ahora buscará ritmo futbolístico, donde plantará su primer 11 pensando el debut de temporada. Ante ello, hoy juega su primer amistoso (El domingo se medirá con Olimpia) donde se espera un equipo con algunas sorpresas.

En primer lugar, no podrá contar con Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia por lesiones, y se especula con un cambio de esquema, cayendo al 4-3-3. Ander Herrera acompañaría a Paredes en mitad de cancha, armando el tridente con Milton Delgado. En el ataque la duda está entre Zenón y Aguirre, para acompañar a Merentiel y Zeballos.

EL partido tendrá en disputa la copa Miguel Angel Russo, DT campeón en ambas instituciones

En frente estará el equipo colombiano, que llega tras jugar el domingo ante River en Montevideo, donde cayó por 1-0. Si bien llega con rodaje, la seguidilla obligaría al elenco de Medellín rotar el 11 inicial.

Para Hernán Torres será la última chance de probar el 11 de cara al inicio del campeonato colombiano. Para esta oportunidad buscará mayor equilibrio en el mediocampo y más peso ofensivo con relación al último partido ante el elenco de Marcelo Gallardo.

Paredes, capitan y figura de Boca para este 2026

Probables formaciones:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón o Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Millonarios: Diego Novoa, Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Alex Moreno, Danovis Banguero, David Silva, Mateo García, Stiven Vega, Carlos Darwin Quintero, Leonardo Castro