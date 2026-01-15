El clima se convirtió en el gran protagonista en el ATP 250 de Auckland y frenó la avanzada del único argentino en carrera: la lluvia obligó a suspender el partido entre Sebastián Báez y Ben Shelton cuando Seba se había llevado el primer set por 7-5. El bonaerense, que comenzó muy bien el 2026, deberá completar el encuentro el viernes, día en el que habrá doble partido para el ganador.

Los dos saltaron a la cancha central del ASB Tennis Centre y, en un contexto parejo, el oriundo de Billinghurst logró tres quiebres sobre un Shelton cuya principal fortaleza es el saque, pero que estuvo incómodo y errático. Ya con el 6-5 y el saque a su favor, Báez debió pelear para no perder su servicio e ir a un tiebreak, pero terminó redondeando el 7-5 con un gran punto.

No obstante, cuando el marcador indicaba favorecía 1-0 al primer preclasificado del torneo al inicio del segundo set la lluvia frenó el partido y los tenistas debieron refugiarse en los vestuarios. Más tarde, la organización del ATP de Auckland confirmó la suspensión. El reinicio del partido está para la noche del viernes en Nueva Zelanda, que será la madrugada del jueves en Argentina, y el vencedor avanzará a semifinales y frente al estadounidense Marcos Giron.