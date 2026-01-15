¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 15 de Enero, Neuquén, Argentina
Se había llevado el primer set

Sebastián Báez sorprendía a Shelton el ATP de Auckland, pero la lluvia lo frenó

El partido entre el argentino y el norteamericano 8° del mundo quedó interrumpido por el mal clima cuando el argentino ganaba el primer set 7-5. La definición se postergó para el viernes, que tendrá doble jornada para el vencedor.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Jueves, 15 de enero de 2026 a las 13:26
Báez ganó el primer set ante Shelton, pero la lluvia frenó su buen andar.

El clima se convirtió en el gran protagonista en el ATP 250 de Auckland y frenó la avanzada del único argentino en carrera: la lluvia obligó a suspender el partido entre Sebastián Báez y Ben Shelton cuando Seba se había llevado el primer set por 7-5. El bonaerense, que comenzó muy bien el 2026, deberá completar el encuentro el viernes, día en el que habrá doble partido para el ganador.

Los dos saltaron a la cancha central del ASB Tennis Centre y, en un contexto parejo, el oriundo de Billinghurst logró tres quiebres sobre un Shelton cuya principal fortaleza es el saque, pero que estuvo incómodo y errático. Ya con el 6-5 y el saque a su favor, Báez debió pelear para no perder su servicio e ir a un tiebreak, pero terminó redondeando el 7-5 con un gran punto.

No obstante, cuando el marcador indicaba favorecía 1-0 al primer preclasificado del torneo al inicio del segundo set la lluvia frenó el partido y los tenistas debieron refugiarse en los vestuarios. Más tarde, la organización del ATP de Auckland confirmó la suspensión. El reinicio del partido está para la noche del viernes en Nueva Zelanda, que será la madrugada del jueves en Argentina, y el vencedor avanzará a semifinales y frente al estadounidense Marcos Giron.

