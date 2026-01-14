Sebastián Báez ratifica que su arranque de temporada no es casualidad. El argentino volvió a mostrar solidez y carácter para superar en sets corridos al estadounidense Jenson Brooksby por 7-5 y 6-0 y meterse en los cuartos de final del ATP 250 de Auckland.

El partido tuvo dos caras bien marcadas. En el primer set, Báez debió trabajar cada punto ante un rival que intentó incomodarlo desde el fondo de la cancha. Sin embargo, cuando logró quebrar la paridad, el argentino tomó el control total del encuentro. En la segunda manga fue una auténtica aplanadora: dominó con su derecha, redujo errores y no le dio chances a Brooksby, cerrando el duelo en apenas una hora y 27 minutos.

Con este triunfo, el tenista de 25 años estiró su gran inicio de 2026 y ya suma cinco victorias consecutivas, tras sus éxitos frente a Jaume Munar, Taylor Fritz, Stan Wawrinka, Emilio Nava y el propio Brooksby. Un comienzo que también se refleja en el ranking: Báez acumula 165 puntos en la temporada, cubriendo los obtenidos el año pasado en la final de Santiago de Chile.

En la próxima ronda lo espera un desafío mayúsculo. Del otro lado de la red estará Ben Shelton, número 8 del mundo, quien viene de eliminar a Francisco Comesaña y carga con un dato que pesa: nunca perdió ante un argentino. El historial marca un contundente 12-0 a favor del estadounidense, con un antecedente previo frente a Báez.