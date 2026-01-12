Sebastián Báez se impuso este lunes al estadounidense Emilio Nava por 4-6, 7-5, 6-3 en el debut del ATP de Auckland. El argentino sigue mostrando el gran nivel de inicio de año, donde logró importantes triunfos en la United Cup, y que le sirve de cara al Abierto de Australia, primer Grand Slam del año.

En su tercera temporada seguida en la competencia que se disputa en Australia, el argentino 39° del mundo, accedió a los octavos de final luego de batallar ante Nava, quien se había quedado con el primer set 4-6. Posteriormente Báez se adjudicó el segundo 7-5, y cerró en el tercero por 6-3.

“Hay mucho trabajo detrás de este partido y de las victorias que logré la semana pasada. Me siento muy feliz por todo ello y, por supuesto, quiero mucho más”.expresó Baez, quien también agradeció el apoyo de los presentes.

Francisco Comesaña logró su triunfo el domingo

Ahora, en la siguiente fase, se enfrentará al estadounidense Jenson Brooksby, quien venció por 6-4, 6-3 al local James Watt, juego pautado para el martes hora a definir.

El domingo, Francisco Comesaña había también iniciado con el pie derecho luego de superar al francés Valentín Royer por un doble 6-4.

La participación argentina continúa hoy lunes, desde las 7.30 (Hora argentina) Ugo Carabelli se medirá contra el Chileno Tabilo, mientras que Navone se verá las caras con el estadounidense Axel Michelsen, sexto pre clasificado.Tomás Ercheverry se enfrentará cerrando los 32avos al portugués Borges