En una jornada maratónica, Sebastián Báez se metió en la final del ATP 250 de Auckland y continúa con un arranque de temporada espectacular. Primero, logró una de las mejores victorias de su carrera al vencer por 7-5 y 6-3 a Ben Shelton, mientras que ayer por la madrugada también se impuso al estadounidense Marcos Giron por 6-1 y 6-4. Será la duodécima final para Seba, quien buscará conquistar su octavo título.

El bonaerense de 25 años se mantiene invicto en 2026 y, con el impecable día de ayer, sumó su séptima victoria al hilo. Primero estaba el obstáculo de Shelton, encuentro que se suspendió por lluvia cuando el argentino iba 7-5 y 0-1. Con un rápido quiebre en el tercer juego logró encaminar el duelo, poniéndose 3-1 y sosteniendo la ventaja ante un errático norteamericano. En el octavo game, Báez debió levantar un break point y desde allí ya no hubo dudas, cerrando un enorme victoria (primera derrota de Shelton ante argentinos en trece encuentros) por 7-5 y 6-3.

Unas horas más tarde ante un Giron descansado que había sido el único en terminar su partido el jueves por la madrugada, Seba resolvió el encuentro en apenas una hora y media. El primer set no tuvo fisuras y se lo quedó 6-1 con solidez y un alto nivel de juego. En el segundo el camino parecía similar tras conseguir un quiebre, pero el estadounidense logró recuperarse hasta que en el noveno juego Báez consiguió una nueva ruptura, cerrando la victoria con su saque. En la final se enfrentará al checo Jakub Mensik, tercer preclasificado del certamen, que superó en tres sets al húngaro Fabián Marozsán por 7-6 (9), 4-6 y 6-1.

La victoria ante Shelton representó el tercer triunfo del bonaerense frente a un top 10 y el segundo en lo que va del año, después de haber derrotado a Taylor Fritz (9°) en la United Cup. Su único éxito previo había sido ante Andrey Rublev en Bastad 2022. Con siete victorias consecutivas, Báez tendrá la posibilidad de sumar su primer título del año en la que es la segunda final de su carrera sobre superficie dura. El encuentro ante Mensik está programado para el sábado las 6, hora argentina.

Báez llega al Australian Open en un nivel impresionante con siete victorias al hilo.

Luego de definir su destino en la final, Báez viajará a Melbourne para debutar en el Australian Open, donde jugará su primer encuentro frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard, otro jugador destacado por su potente saque, con la intención de continuar con su racha positiva en este comienzo de 2026.