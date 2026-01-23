El mercado de pases regaló uno de esos movimientos que no pasan desapercibidos. Gonzalo “Pity” Martínez dejó atrás su etapa en River y fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Tigre. De Núñez a Victoria, de gallina a Matador, el mendocino cambia de escenario en busca de continuidad y protagonismo.

El ex mediocampista del Millonario firmó un contrato por un año bajo una modalidad poco frecuente en el fútbol argentino: el vínculo estará basado en productividad, con objetivos deportivos que marcarán su continuidad y condiciones contractuales. Tras varios días de negociaciones, Tigre y el jugador lograron destrabar las diferencias y cerraron el acuerdo.

Martínez finalizó el 2025 en buen estado físico, aunque con pocos minutos en su última etapa bajo la conducción de Marcelo Gallardo. Si bien recibió sondeos del exterior, decidió tomarse su tiempo y apostar por un nuevo desafío en el ámbito local, con la chance de relanzar su carrera.

Para Diego Dabove, la llegada del Pity significa sumar jerarquía y experiencia a un plantel que ya se prepara para afrontar la Copa Sudamericana 2026. El ex River se incorpora a una lista de refuerzos que incluye a Tiago Serrago, Santiago López, Joaquín Mosqueira y Juan Ignacio Villalba, además de la continuidad de Nacho Russo y Jabes Saralegui.

Tigre hará su debut en el Torneo Apertura frente a Estudiantes de Río Cuarto, este domingo desde las 21, en Victoria, por la primera fecha de la Zona B. Por ahora, es una incógnita si Martínez estará a disposición del cuerpo técnico para ese encuentro, pero en el Matador ya celebran un refuerzo que promete darle picante al ataque.