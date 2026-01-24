River salta a la cancha en el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Por la primera fecha visita del Grupo B visita desde las 17hs a Barracas Central en el Estadio Claudio Tapia. Nicolás Ramírez será el juez.
Luego de un 2025 para el olvido, el Millonario buscará no solo iniciar con el pie derecho su andar por la competencia doméstica, sino también comenzar a construir la imagen de un equipo sólido que buscará ser competitivo en todos los torneos que tiene por delante.
Luego de dos amistosos con triunfos; 1-0 ante Millonarios y por penales sobre Peñarol, Marcelo Gallardo pondría en el debut a sus caras nuevas desde el inicio: Matías Viña por el lateral izquierda, ante la ausencia nuevamente de Marcos Acuña por lesión, mientras que Fausto Vera y Aníbal Moreno estarán en el eje del mediocampo. Santiago Beltrán seguirá defendiendo el arco.
Además, la duda pasará por quien será el tercer medio campista donde hay tres nombres para un lugar: Kevin Castaño o Giuliano Galoppo o Tomás Galván; mientras que en el ataque Colidio o Subiable pujan por acompañar a Sebastián Driussi.
Por su parte Barracas Central, equipo que dirige Rubén Insúa, se preparó para un año histórico para la institución, ya que jugará por primera vez Copa Sudamericana. Tuvo bajas en cantidad, y sumo para el arranque a Wilfredo Rivera de Puerto Rico, y Lucas Gamba.
Probables Formaciones:
Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo o Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio o Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.
Datos del Partido:
Hora: 17hs
Arbitro: Nicolás Ramirez.
Estadio: Claudio Tapia.