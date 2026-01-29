Luego de la derrota ante Estudiantes de anoche, Boca busca pasar página rápidamente, pero enfrenta un panorama complicado en su ataque para el partido del domingo contra Newell’s por las múltiples lesiones que lo dejaron sin centrodelanteros disponibles. Dada la circunstancia, Claudio Úbeda adelantó que Ángel Romero podría hacer su debut con la camiseta azul y oro. El flamante refuerzo del Xeneize podría saltar a la cancha ante la Lepra luego de confirmar su llegada hace apenas dos días.

En conferencia de prensa tras perder ayer, Úbeda confirmó que la inclusión del paraguayo de 33 años es una opción debido a que el plantel sufre varias bajas importantes: "Veremos en estos días cómo siguen evolucionando y cómo responde Romero a la posibilidad de que sea él quien ocupe ese lugar", señaló el DT. Las ausencias de Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez más la de Lucas Janson que se sumó ayer obligaron al Sifón a utilizar a Iker Zufiaurre como titular ante el Pincha, en una posición que no es la habitual suya.

Romero llegó hace unos días a Argentina y lleva apenas dos entrenamientos con Boca. Pese al entusiasmo por su arribo, la realidad es que su último partido oficial fue el 7 de diciembre de 2025, y durante enero se entrenó de manera individual tras desvincularse de Corinthians, lo que genera dudas sobre su ritmo futbolístico. En la práctica del jueves, el guaraní participó de un ensayo de fútbol junto a Santiago Ascacibar, otro de los recién llegados, y todo indica que será considerado dentro del once.

En la temporada 2025, el jugador disputó 53 partidos en el Timão, en los que marcó cinco goles y dio tres asistencias. Tras un ciclo irregular en el club brasileño donde estuvo los últimos dos años, el ex San Lorenzo tendrá su segunda experiencia en el fútbol argentino, esta vez en un Boca que en estos momentos pide a gritos la presencia de un delantero.