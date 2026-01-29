¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 29 de Enero
Deportes

“¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte?”: el palito picante de Verón tras el pasillo de Boca

El presidente de Estudiantes compartió en Instagram un mensaje irónico luego del reconocimiento del Xeneize, dejando claro que el Pincha nunca pidió el pasillo y que algunos dirigentes quedaron en la mira.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Jueves, 29 de enero de 2026 a las 14:05
Verón filoso: el presidente del Pincha disparó contra Toviggino tras el pasillo de Boca.

Juan Sebastián Verón no pierde oportunidad para mandar mensajes directos y filosos desde fuera de la cancha. Este jueves, tras la ceremonia del pasillo que Boca le hizo a Estudiantes en el Estadio UNO por los títulos de la temporada pasada, la Brujita aprovechó sus redes sociales para lanzar un descargo que muchos interpretaron como un fuerte palito a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

Junto al video del reconocimiento de los jugadores del Xeneize, Verón escribió: “¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte?, tampoco a pedir que cumplan ‘el reglamento’… raro”. Con esa frase, el presidente del Pincha dejó en claro que Estudiantes nunca solicitó formalmente el pasillo de honor y que, a su criterio, la ceremonia fue más un gesto protocolar que un verdadero reconocimiento merecido.

El mensaje no dejó dudas sobre el destinatario de la ironía. Toviggino había protagonizado semanas atrás una serie de provocaciones en redes sociales, comentando el pasillo que Estudiantes le había dado a Rosario Central y hasta llamando “enemigo” a Verón en uno de sus mensajes. La Brujita, con su estilo, respondió sin mencionarlo directamente pero con la claridad suficiente para que todos entendieran el mensaje.

Verón, ídolo y presidente del Pincha, aprovechó también para destacar el éxito deportivo de su equipo y dejar un mensaje de autoridad: “El pasillo se hace cuando se merece, no cuando se pide. Nosotros no pedimos nada y seguimos ganando”, aseguraron allegados a su círculo, reflejando el espíritu del mensaje compartido en redes.

Entre ironías, ironías y una punzada para Toviggino, el posteo de Verón volvió a mostrar al presidente más filoso y provocador de la historia reciente del fútbol argentino, dispuesto a usar cada momento para marcar diferencias, incluso cuando se trata de un simple pasillo de honor.

