Juan Sebastián Verón no pierde oportunidad para mandar mensajes directos y filosos desde fuera de la cancha. Este jueves, tras la ceremonia del pasillo que Boca le hizo a Estudiantes en el Estadio UNO por los títulos de la temporada pasada, la Brujita aprovechó sus redes sociales para lanzar un descargo que muchos interpretaron como un fuerte palito a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

Junto al video del reconocimiento de los jugadores del Xeneize, Verón escribió: “¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte?, tampoco a pedir que cumplan ‘el reglamento’… raro”. Con esa frase, el presidente del Pincha dejó en claro que Estudiantes nunca solicitó formalmente el pasillo de honor y que, a su criterio, la ceremonia fue más un gesto protocolar que un verdadero reconocimiento merecido.

El mensaje no dejó dudas sobre el destinatario de la ironía. Toviggino había protagonizado semanas atrás una serie de provocaciones en redes sociales, comentando el pasillo que Estudiantes le había dado a Rosario Central y hasta llamando “enemigo” a Verón en uno de sus mensajes. La Brujita, con su estilo, respondió sin mencionarlo directamente pero con la claridad suficiente para que todos entendieran el mensaje.

Verón, ídolo y presidente del Pincha, aprovechó también para destacar el éxito deportivo de su equipo y dejar un mensaje de autoridad: “El pasillo se hace cuando se merece, no cuando se pide. Nosotros no pedimos nada y seguimos ganando”, aseguraron allegados a su círculo, reflejando el espíritu del mensaje compartido en redes.

Entre ironías, ironías y una punzada para Toviggino, el posteo de Verón volvió a mostrar al presidente más filoso y provocador de la historia reciente del fútbol argentino, dispuesto a usar cada momento para marcar diferencias, incluso cuando se trata de un simple pasillo de honor.