En juego la décimo primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Desde las 19.45hs, River recibe a Sarmiento de Junín en lo que será el primer partido de Eduardo Coudet como DT en El Monumental.

Darío Herrera impartirá justicia en un duelo clave para amos equipos. Para River, será confirmar él envió anímico luego del triunfo ante Huracán en Parque Patricios por 2-1, donde mostró un cambio importante en el orden defensivo. EL Millonario está quinto con 14 puntos, y a cuatro de los líderes del Grupo B: Central y Belgrano.

En el 11 inicial, Coudet tiene varias dudas, esperará a Driussi quien salió con molestas en el entre tiempo ante Huracán; de no estar, su lugar lo ocuparía Joaquín Fleitas. Por otro lado, Juan Fernando Quinteros iría desde el arranque en lugar de Kendry Páez, mientras que Ian Subiable ocupará el puesto del expulsado Colidio.

Montiel le dio el triunfo en Huracán y es el goleador con 3 tantos

Por otro lado, Sarmiento viene con una buena racha, le ganó a Estudiantes de Rio Cuarto e igualó sin goles ante Racing, resultados que le dieron aire en la pelea del fondo y lo dejó con 10 puntos en el Grupo B, a dos de los puestos de clasificación.

Para este juego, Facundo Sava mantendrá el equipo con el que igualó ante el elenco de Gustavo Costas, y con lo que buscará repetir lo hecho el año pasado cuando logró un buen triunfo por 1-0.

En diez partidos que se vieron, River domina el historial con 7 triunfos, Sarmiento ganó solo uno, mientras que empataron en dos oportunidades.

Probables formaciones:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Juan Fernando Quintero, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Banfield: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Mauricio Martínez, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Julián Contreras y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Datos del partido:

Hora: 19.45

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Monumental.