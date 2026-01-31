El Abierto de Australia está llegando a su fin, y la final femenina cumplió con las expectativas mostradas en todo el desarrollo. La kazaja Elena Rybakina superó a la bielorrusa y número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, y se quedó con el primer Grand Slam de la temporada.

La 5° del mundo, que desde el lunes será la tercera, mostró un gran nivel a lo largo de todo el torneo, y en la final mostró una gran reacción en el tercer set cuando parecía que la balanza se inclinaba para la 1° del ranking. En dos horas y 18 minutos de partido, el triunfo fue por 6-4,4-6 y6-4.

En el primer set, Rybakina quebró desde el inicio y mantuvo bien su saque para ponerse arriba. En el segundo, Sabalenka rompió el servicio rival en el final y llevó el juego a un tercer set.

En el último parcial parecía que la 1 del mundo se quedaría con el triunfo, ya que rápidamente consiguió un nuevo quiebre que le permitió tomar una ventaja de 3-0. Sin embargo, Rybakina ganó cinco games consecutivos para dar vuelta la historia y colocarse 5-3. Finalmente, luego de que Sabalenka mantuviera su saque para descontar un game, Rybakina se hizo fuerte nuevamente con su servicio para cerrar el encuentro con el 6-4 definitivo.

La oriunda de Kazajistán logró su segundo título de Gran Slam en su carrera, ya que en el 2022 había ganado Wimbledon. Al mismo tiempo, consiguió sacarse la esquina de la final perdida en Australia del 2023, justamente frente ante la bielorrusa.

Al Australian Open solo le queda un juego, y es el que animarán el domingo desde las 5.30hs (Hora Argentina) el español Carlos Alcaraz, ante el serbio y 4 del ATP Novak Djokovic.