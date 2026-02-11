Un joven barbero neuquino que se dedica a esto hace 10 años organizó un masivo evento en Neuquén Capital para enseñar a los jóvenes a hacer cortes de pelo, compartir historias de vida e inspirarlos a emprender y seguir en esta profesión.

Alan Stylex, como se presenta en redes sociales, tiene 25 años y es el responsable de la organización del evento y, aunque no es el primero que hace, es la primera vez que cuenta con profesionales invitados de otros países. En la última edición, el pasado 8 de febrero, trajo barberos de Uruguay, Buenos Aires y al barbero del Inter de Miami directamente desde Estados Unidos.

En diálogo con Mejor Informado, Alan explicó que su objetivo con esto era poder acercar las capacitaciones a los jóvenes de la zona, ya que muchas veces se complica viajar a aprender. "Traerlos yo para poder aprender y que más gente puedan sumarse, traer más conocimiento a la provincia de Neuquén", comentó.

Hace 6 años que Alan logró abrir su barbería en Neuquén y desde entonces no se dedica solo a eso, sino que también apuesta a la educación para todos y organiza estas capacitaciones para todo público. Una de las más multitudinarias que organizó fue en 2023, con 200 asistentes.

En este último workshop, Alan convocó por sus propios medios junto a su equipo a barberos interesados en ofrecer su conocimiento de la profesión pero también inspirar a través de sus historias de vida. Fue así como logró traer a Neuquén a Nico Jaffe, barbero del Inter de Miami, Macri TC de Uruguay y Luca Barber.

Entre los tres barberos compartieron cortes, datos y técnicas de barbería, pero también inspiración para quienes se dedican a esto o quieren comenzar en el rubro en el Alto Valle. Se realizaron cortes, algunos ejercicios prácticos y también charlas sobre "cómo formar un equipo, cómo crear una marca, para que sepan cómo tener los papeles, tener bien el local", agregó el joven barbero.

Alan cuenta con un equipo de trabajo y enfatizó:

"Mi instagram es mi carta de presentación, lo mantengo lo más profesional posible, por ahí contacto a la gente para que charle conmigo, me respondan, que vean que organizo los eventos, que soy prolijo, que hay gente apoyándome. Así contacté a Nico, a Macri y a Luca, que ya es la segunda vez que viene".

Además destacó que los conocía solo por redes sociales y que a través de esos mensajes accedieron a venir. Sobre la clase, Alan relató que asistieron muchos jóvenes interesados en aprender sobre el rubro y en conocer las historias de los grandes profesionales, sus logros y sus consejos. "Contaban sus propias historias de vida, le preguntaban a los chicos cómo habían hecho las cosas, estuvo increíble", afirmó el joven con emoción.

Destacó las ganas de aprender de los presentes, la mayoría de edades similares a la de él, "estamos en una edad donde queremos definir quiénes somos, qué queremos ser, por dónde es el camino, porque hay veces que estamos en una pausa y no sabemos por dónde es. Estos eventos son creados para eso", comentó.

Así es como el evento reunió a jóvenes emprendedores, aprendizajes, historias de vida en medio de la búsqueda de una vocación, dentro de una profesión marcada principalmente por la juventud que se adentra en el mundo profesional.

El barbero del Inter de Miami

Nico Jaffe es un barbero uruguayo que desde sus inicios se interiorizó en el rubro hasta formar su propia barbería en Miami, Estados Unidos. En el evento compartió los pilares que transformaron su mentalidad y potenciaron su crecimiento profesional. Su charla se avocó a la marca personal, construcción y liderazgo, marketing, motivación, entre otros.

Luca Barber y Macri TC

Por otro lado, el barbero argentino Luca tiene tres locales y en el evento compartió diseños, aplicación de productos y generación de impacto visual. Mientras que el uruguayo Macri TC es conocido en el ámbito por su simplificación conceptos técnicos.