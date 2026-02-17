En la previa de un partido con mucha tensión por el mal momento de River, una nueva mala noticia se conoció a horas del duelo de Copa Argentina. El Millonario no podrá contar con Aníbal Moreno para el duelo de esta noche frente a Ciudad de Bolívar en La Pedrera de San Luis debido a una molestia muscular.

El volante central, que llegó desde Palmeiras por 7 millones de dólares, sufrió una molestia en el gemelo derecho durante el encuentro que River perdió 1-0 ante Argentinos Juniors en La Paternal. Inicialmente se habló de un calambre que no requería estudios, pero las molestias persistieron y lo más probable es que Marcelo Gallardo opte por preservar a Moreno pensando en el duelo ante Vélez del próximo domingo.

Además de un presente en donde los resultados y el rendimiento no acompañan, las lesiones empiezan a complicar seriamente el panorama para Gallardo: esta molesta de Moreno se suma a las bajas de Sebastián Driussi por un desgarro, Franco Armani, que continúa recuperándose y ya superó largamente los plazos esperados inicialmente, y la última lesión de Juan Carlos Portillo, quien sufrió una rotura de ligamentos. Además, Marcos Acuña quedó fuera de la lista de convocados debido a un cuadro febril.

El posible once de River

En cuanto al equipo que enfrentará hoy a Ciudad Bolívar buscando avanzar en Copa Argentina, la formación prevista es con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Fausto Vera, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Agustín Ruberto.