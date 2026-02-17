¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 17 de Febrero, Neuquén, Argentina
Siguen las ausencias

Aníbal Moreno, con un pie y medio afuera del duelo de River por Copa Argentina 

El mediocampista se sumó a las bajas del equipo de Marcelo Gallardo para el partido ante Ciudad de Bolívar por los 32avos de final.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Martes, 17 de febrero de 2026 a las 13:00
Aníbal Moreno, casi descartado por una molestia muscular.

En la previa de un partido con mucha tensión por el mal momento de River, una nueva mala noticia se conoció a horas del duelo de Copa Argentina. El Millonario no podrá contar con Aníbal Moreno para el duelo de esta noche frente a Ciudad de Bolívar en La Pedrera de San Luis debido a una molestia muscular.

El volante central, que llegó desde Palmeiras por 7 millones de dólares, sufrió una molestia en el gemelo derecho durante el encuentro que River perdió 1-0 ante Argentinos Juniors en La Paternal. Inicialmente se habló de un calambre que no requería estudios, pero las molestias persistieron y lo más probable es que Marcelo Gallardo opte por preservar a Moreno pensando en el duelo ante Vélez del próximo domingo.

Además de un presente en donde los resultados y el rendimiento no acompañan, las lesiones empiezan a complicar seriamente el panorama para Gallardo: esta molesta de Moreno se suma a las bajas de Sebastián Driussi por un desgarro, Franco Armani, que continúa recuperándose y ya superó largamente los plazos esperados inicialmente, y la última lesión de Juan Carlos Portillo, quien sufrió una rotura de ligamentos. Además, Marcos Acuña quedó fuera de la lista de convocados debido a un cuadro febril.

El posible once de River

En cuanto al equipo que enfrentará hoy a Ciudad Bolívar buscando avanzar en Copa Argentina, la formación prevista es con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Fausto Vera, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Agustín Ruberto.

