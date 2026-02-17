El mendocino Julián Santero se expresó tras ser excluido por una anomalía reglamentaria luego de ganar en la apertura del torneo de Turismo de Carretera 2026 en el circuito El Calafate. La Técnica de la ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera) detectó que el motor que alista Mauricio Candela tenía más compresión de la permitida, lo que dejó sin efecto dos hitos históricos, el de Guaymallén había sido el primer piloto en darle un triunfo a BMW en el TC, convirtiéndola en la séptima marca en ganar en la categoría y se convertía en el tercer protagonista en ganar con cuatro marcas distintas.

“Me quedo con la imagen del festejo en lo más alto del podio. En el automovilismo siempre se juega al límite y eso hoy nos dejó con las manos vacías, pero vamos a levantarnos y volver más fuertes, escribió el campeón 2024 en sus redes sociales" y agregó "agradecido con cada uno de los integrantes de mi equipo que trabajaron todo enero, día y noche, para que el auto llegue en condiciones. A cada uno de los sponsors que confiaron en este proyecto y por supuesto a BMW Argentina. Y gracias también a los que entienden de automovilismo y me mandaron mensajes felicitando, a pesar de lo que pasó, los que saben, saben”.

Parecía un fin de semana redondo para el estreno del modelo alemán en el Turismo Carretera. En los entrenamientos, Santero bajó el récord de la pista con un tiempo de 1 minuto 19 segundos 196 centésimas. En la clasificación terminó cuarto a 170 centésimas mientras que en la final largó desde el cuarto puesto. Tras una gran maniobra en el inicio, saltó a la punta y lideró hasta cruzar la meta en una carrera accidentada que tuvo numerosos lanzamientos.

Los detalles de la exclusión técnica

Minutos después de los festejos del equipo, el clima se puso tenso en el recinto técnico. En la primera revisión, 2 de los 6 cilindros dieron por encima de 10,5:1, el máximo estipulado por reglamento. Aunque el equipo pidió enfriar el motor para una segunda medición, los valores volvieron a estar fuera de norma.

“En el caso de Santero comprobamos que los valores de compresión no coincidían con lo que dice el reglamento. Medimos 2 cilindros y dimos la posibilidad de poder enfriar porque a veces la temperatura hace que varíe algún dígito en la máquina. Volvimos a medir y no dio el valor reglamentario. Se elevó el informe a los comisarios deportivos por no cumplir con el artículo 37°?, explicó Alejandro Iuliano, gerente técnico de la ACTC, a los medios que estaban en el lugar, entre los que se encontraba SoloTC. El ingeniero no brindó a la prensa el valor que dio la medición, lo cual podría haber dimensionado el grado de la falta.

El artículo 37° estipula que “en caso de que 2 cilindros “como máximo” excedan hasta en 0.1 la relación de compresión permitida por el reglamento técnico, se autorizará a medir los 4 restantes y obtener el valor promedio de los 6 cilindros medidos. Si este es igual o menor al valor máximo permitido por el R.T. se dará por válida dicha medición, en caso de tener más de 2 cilindros excediendo el valor máximo permitido y aunque el promedio sea igual o menor al valor máximo permitido por el R.T. se considerará fuera de reglamento el motor verificado”.

Por su parte, el responsable del equipo también aceptó la sanción. “Fuimos excluidos porque estábamos pasados de compresión. Enfriamos pero volvió a dar mal, así que estamos bien excluidos”, reconoció Mauricio Tucci (manager del equipo) tras firmar el acta.