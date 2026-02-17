En otro de los duelos destacados del día, Paris Saint-Germain remontó una desventaja de dos goles y gana 3-2 ante Mónaco por la ida de los playoffs de Champions League. A pesar de estar perdiendo 0-2 en los primeros 20 minutos, de desperdiciar un penal a favor y de sufrir la salida por lesión de Ousmane Dembelé, el conjunto de Luis Enrique logró reponerse y por ahora se lleva un valioso empate para la vuelta en el Parque de los Príncipes.

Mónaco 2-3 PSG, los goles

El local sorprendió con un arranque a toda máquina que lo puso en ventaja al minuto de juego. Una jugada por izquierda culminó con un centro de Aleksandr Golovin para la llegada de Folarin Balogun, que cabeceó a la red y estampó el primero de sus goles de la noche en el estadio Luis II.

La sorpresa se iba a hacer más grande todavía en 18 minutos de juego. Nuevamente apareció Balogun, que esta vez jugó un uno-dos de espaldas con Maghnes Akliouche, le ganó en velocidad a Marquinhos y se fue directo al mano a mano para derrotar a Matvey Safonov con un remate bajo cruzado.

A la adversidad que ya afrontaba PSG se le sumaron otros dos factores que hacían ver aún más negro el panorama: primero Vitinha desperdició un penal minutos después del 0-2, mientras que luego Dembelé debió salir por una nueva lesión muscular, reemplazado por Desiré Doué, cuyo ingreso cambió la historia.

Doué entró prematuramente por la lesión de Dembelé, pero fue clave en la remontada.

A los 28 minutos y en una de sus primeras intervenciones, Doué descontó. João Neves recuperó en el medio y habilitó a Bradley Barcola, que encontró el hueco para cedérsela al recién ingresado y que éste, con un gran remate de zurda al segundo palo, estableciera el 1-2.

Sobre el final del primer tiempo, un PSG que ya mostraba otra cara encontró el 2-2. Otra vez Doué estuvo involucrado, esta vez recortando hacia adentro para sacar un derechazo que Kohn alcanzó a tapar. Sin embargo, en el rebote Achraf Hakimi capturó la pelota e igualó las acciones con un disparo cruzado.

Y luego del empate, la remontada llegó a los 20 minutos del complemento por intermedio de la gran figura de la noche. En una enorme jugada colectiva combinaron primero Warren Zaire-Emery y Kvicha Kvaratkskhelia, el georgiano volvió a ubicar al joven francés y éste la cedió para un Doué que en un movimiento rapidísimo sacó un zurdazo abajo imposible para Kohn, sellando la remontada parisina.

Kohn le atajó un penal a Vitinha

Luego del 2-0 asomó la reacción de un PSG que sintió el golpe y dos minutos después tuvo una chance importantísima para descontar. Sin embargo, el penal de Vitinha tuvo como destino las manos del arquero Phillip Kohn, que adivinó la intención del portugués y le tapó el tiro yendo sobre su palo derecho.