En otro de los duelos destacados del día, Paris Saint-Germain remontó una desventaja de dos goles y gana 3-2 ante Mónaco por la ida de los playoffs de Champions League. A pesar de estar perdiendo 0-2 en los primeros 20 minutos, de desperdiciar un penal a favor y de sufrir la salida por lesión de Ousmane Dembelé, el conjunto de Luis Enrique logró reponerse y por ahora se lleva un valioso empate para la vuelta en el Parque de los Príncipes.
Mónaco 2-3 PSG, los goles
El local sorprendió con un arranque a toda máquina que lo puso en ventaja al minuto de juego. Una jugada por izquierda culminó con un centro de Aleksandr Golovin para la llegada de Folarin Balogun, que cabeceó a la red y estampó el primero de sus goles de la noche en el estadio Luis II.
La sorpresa se iba a hacer más grande todavía en 18 minutos de juego. Nuevamente apareció Balogun, que esta vez jugó un uno-dos de espaldas con Maghnes Akliouche, le ganó en velocidad a Marquinhos y se fue directo al mano a mano para derrotar a Matvey Safonov con un remate bajo cruzado.
A la adversidad que ya afrontaba PSG se le sumaron otros dos factores que hacían ver aún más negro el panorama: primero Vitinha desperdició un penal minutos después del 0-2, mientras que luego Dembelé debió salir por una nueva lesión muscular, reemplazado por Desiré Doué, cuyo ingreso cambió la historia.
A los 28 minutos y en una de sus primeras intervenciones, Doué descontó. João Neves recuperó en el medio y habilitó a Bradley Barcola, que encontró el hueco para cedérsela al recién ingresado y que éste, con un gran remate de zurda al segundo palo, estableciera el 1-2.
Sobre el final del primer tiempo, un PSG que ya mostraba otra cara encontró el 2-2. Otra vez Doué estuvo involucrado, esta vez recortando hacia adentro para sacar un derechazo que Kohn alcanzó a tapar. Sin embargo, en el rebote Achraf Hakimi capturó la pelota e igualó las acciones con un disparo cruzado.
Y luego del empate, la remontada llegó a los 20 minutos del complemento por intermedio de la gran figura de la noche. En una enorme jugada colectiva combinaron primero Warren Zaire-Emery y Kvicha Kvaratkskhelia, el georgiano volvió a ubicar al joven francés y éste la cedió para un Doué que en un movimiento rapidísimo sacó un zurdazo abajo imposible para Kohn, sellando la remontada parisina.
Kohn le atajó un penal a Vitinha
Luego del 2-0 asomó la reacción de un PSG que sintió el golpe y dos minutos después tuvo una chance importantísima para descontar. Sin embargo, el penal de Vitinha tuvo como destino las manos del arquero Phillip Kohn, que adivinó la intención del portugués y le tapó el tiro yendo sobre su palo derecho.