Luego de su tercera derrota al hilo en el Torneo Apertura, la continuidad de Marcelo Gallardo en River vive horas cruciales. El Muñeco decidió no hablar tras la caída ante Vélez en el José Amalfitani y eso disparó aún más los rumores sobre su continudad que vienen circulando desde hace un tiempo. El Millonario perdió once de sus últimos quince partidos, y es el conjunto que más derrotas lleva en el último tiempo entre los 30 de Primera División.

La decisión de no hablar de Gallardo ya pasó anteriormente, y esta vez indicaron desde adentro del club que el DT no quiso hablar "en caliente" para evitar alguna posible consecuencia negativa, y que se dio un momento para la reflexión y autocrítica, aunque dentro de ese marco se encuentra la posibilidad de dar un paso al costado. Desde la dirigencia riverplatense encabezada por Stéfano Di Carlo hay respaldo hacia el entrenador más ganador del club, por lo que la decisión depende exclusivamente de él.

En la tabla anual, que define los cupos para competencias internacionales, River está en la vigésima posición, a ocho unidades del líder Independiente Rivadavia. Esta realidad deportiva genera presión sobre Gallardo, al que el presidente Di Carlo decidió renovarle el contrato antes del Superclásico con Boca a fines de octubre pasado hasta diciembre de 2026. El entrenador tomará una decisión que marcará el rumbo del equipo y se espera que la comunique a la dirigencia antes del entrenamiento en River Camp, sin reuniones de por medio.