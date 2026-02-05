Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará en las próximas horas a la Argentina para realizar una nueva revisión de las metas del programa vigente con el Gobierno nacional, en un contexto atravesado por la polémica en torno a la fórmula del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La visita del organismo internacional se da en el marco del acuerdo sellado con la administración del presidente Javier Milei durante el primer trimestre de 2025 y tendrá como objetivo evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos, tanto en materia fiscal como monetaria.

El desembarco del FMI ocurre además en medio del debate generado por la decisión del Gobierno de postergar la implementación de una nueva metodología para medir la inflación, una definición que provocó tensiones políticas y técnicas tras la salida de las autoridades del INDEC y las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo.

Si bien desde el Ejecutivo aseguran que la estrategia apunta a evitar distorsiones durante el proceso de desinflación, el tema se convirtió en uno de los focos de atención de los mercados y de los organismos internacionales, que siguen de cerca la evolución de los indicadores oficiales.

La agenda de la misión incluirá reuniones con funcionarios del área económica y técnica, y no se descarta que el IPC y su esquema de medición formen parte de las conversaciones, en un momento clave para la credibilidad estadística y el rumbo del programa económico.