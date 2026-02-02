La selección Argentina de Tenis, arribó ya está en Busan, Corea del Sur, para afrontar del 6 al 8 de febrero la primera runda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis.

Se puso en marcha una nueva ilusión de la máxima competencia a nivel selecciones. El sorteo realizado a fines de la temporada pasada determinó que Corea del Sur sea el primer rival, y de visitante.

Comandado por el DT Javier Frana, el equipo nacional ya está en el país asiático. Guido Andreozzi y Juan Pablo Ficovich viajaron desde Ezeiza con el capitán, mientras que ya estaban Marco Trungelliti, procedente de Barcelona, Thiago Tirante, desde Baréin, y Federico Gómez, que arribó desde Vietnam. El lunes fue día para probar la cancha rápida y cubierta del Gijang Gymnasium.

Argentina contará con solo dos jugadores Top 100 en la serie, Tirante escaló hasta el puesto 95; por el otro, Andreozzi figura en el 30° lugar del ranking de dobles. Más atrás aparecen Trungelliti (134°), Ficovich (172°) y Gómez (197°).

“La cancha estaba recién pintada, sin uso. Tiene un pique bastante bajo, la pelota no avanza mucho. Vamos a ir viendo cómo se comporta con el correr de los días” dijo Frana, quien además sostuvo “A diferencia de otras superficies donde la pelota rebota más, acá no, y la tendencia de los piques son bajas, así que hay que cambiar un poquito la posición tanto de espera como de los tiros que tal vez no llevan mucha velocidad”,

Por su parte, el equipo asiático estará representado por Soon Woo Kwon (343°, ex 52°), Sanhui Shin (353°), Hyeon Chung (392°, ex 19°), Ji Sung Nam (167° en dobles) y Uising Park (248° en dobles).

La serie iniciará el viernes 6 desde las 23hs (hora Argentina) y se extenderá hasta el domingo 8, todos los cotejos de madrugada. Si argentina logra pasar, se medirá en la siguiente rueda con el ganador de Países Bajos vs india, en septiembre como local.