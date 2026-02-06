En un presente muy complicado por las lesiones, Claudio Úbeda meterá mano en la formación de Boca de cara al partido contra Vélez. Con las bajas de Exequiel Zeballos y Ander Herrera en la semana, el entrenador pasará al 4-4-2 para visitar al Fortín. La buena noticia será el retorno de Miguel Merentiel, que sería titular. Por su parte, Edinson Cavani también retornaría a la convocatoria para ocupar un lugar entre los suplentes.

La práctica de fútbol de este jueves en el predio de Ezeiza tuvo la novedad de que el Sifón decidió retornar al dibujo táctico que utilizó en 2025, dejando atrás el 4-3-3 con el que el equipo jugó durante la pretemporada. En ese once, el uruguayo volvería reemplazando a Iker Zufiaurre para hacer dupla de ataque junto al juvenil Gonzalo Gelini, que se mantiene dentro de los iniciales. Dentro de los nombres que volverán a ser titulares aparecen Milton Delgado y Kevin Zenón como titulares, que vuelven a ser titulares reemplazando a Herrera y Zeballos respectivamente.

En cuanto a las bajas en ataque, Merentiel y Cavani serían los únicos disponibles ya que Milton Giménez todavía no tiene plazo definido para su regreso, mientras que Carlos Palacios está más cerca de volver tras una sinovitis pero no concentrará este fin de semana y Alan Velasco tiene para un mes más por su esguince de rodilla. Por su parte, el recién llegado Ángel Romero terminó el último encuentro con una sobrecarga muscular y también es duda para la lista de concentrados.

Los posibles once

Luego de la última práctica de fútbol, todo indica que salvo algún cambio de último momento, el equipo de Boca el domingo frente a Vélez será con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Gonzalo Gelini.