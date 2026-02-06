¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 06 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Amor sellado

Así fue la mega propuesta romántica que recibió Cande Ruggeri para casarse

Después de años de amor, una familia consolidada y un gesto inolvidable, el gran paso ya tiene fecha confirmada.

Por Redacción

Viernes, 06 de febrero de 2026 a las 15:52
PUBLICIDAD
¡Se casan Cande Ruggeri y Nicolás Maccari!

En pareja desde hace ocho años, Cande Ruggeri y Nicolás Maccari construyeron una sólida historia de amor que muchos creían completa sin necesidad de pasar por el altar. Con una hija en común y una vida familiar estable, el casamiento parecía no estar en los planes inmediatos, pero el destino tenía preparada una sorpresa romántica que cambiaría todo.

Fue a fines de septiembre cuando Nicolás Maccari decidió dar el paso más importante y organizar una propuesta de matrimonio que estuvo a la altura de una película romántica. Durante unas vacaciones soñadas en el Caribe, el representante de futbolistas preparó una velada íntima frente al mar, con velas, una cena especial y un ambiente cargado de emoción.

Con el sonido de las olas de fondo, Nicolás Maccari se arrodilló y le hizo la esperada pregunta a Cande Ruggeri, quien no pudo contener las lágrimas. La reacción fue inmediata: sorpresa, emoción y un “sí” cargado de sentimientos, sellado con un anillo de compromiso que rápidamente se convirtió en protagonista en las redes sociales.

Fiel a su estilo cercano, Cande Ruggeri compartió el momento con sus seguidores a través de imágenes y un video que se volvió viral. Junto a las postales, escribió una frase que reflejó la intensidad del momento: “Por fin. Con lágrimas en los ojos les cuento… ¡Me caso! Te amo, te amo y te amo”.

En las últimas horas, la hija de Oscar Ruggeri volvió a emocionar a todos al confirmar que el casamiento ya es un hecho inminente. A través de un romántico video en la playa durante un amanecer, anunció la fecha elegida para el civil: el próximo 28 de febrero de 2026, dentro de apenas unos días.

El posteo no tardó en llenarse de likes y mensajes de cariño por parte de colegas y amigas del medio. Figuras como Sofía Jujuy Jiménez, Sofía Zámolo y Emily Lucius fueron algunas de las famosas que celebraron la noticia con mensajes llenos de amor y buenos deseos.

Para coronar este gran momento, Cande Ruggeri y Nicolás Maccari también realizaron un posteo conjunto con una frase breve pero contundente: “Nos casamos”. Así, la pareja confirmó que comienza una nueva etapa, marcada por el compromiso, la emoción y un futuro compartido que ya tiene fecha escrita.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD