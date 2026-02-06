En pareja desde hace ocho años, Cande Ruggeri y Nicolás Maccari construyeron una sólida historia de amor que muchos creían completa sin necesidad de pasar por el altar. Con una hija en común y una vida familiar estable, el casamiento parecía no estar en los planes inmediatos, pero el destino tenía preparada una sorpresa romántica que cambiaría todo.

Fue a fines de septiembre cuando Nicolás Maccari decidió dar el paso más importante y organizar una propuesta de matrimonio que estuvo a la altura de una película romántica. Durante unas vacaciones soñadas en el Caribe, el representante de futbolistas preparó una velada íntima frente al mar, con velas, una cena especial y un ambiente cargado de emoción.

Con el sonido de las olas de fondo, Nicolás Maccari se arrodilló y le hizo la esperada pregunta a Cande Ruggeri, quien no pudo contener las lágrimas. La reacción fue inmediata: sorpresa, emoción y un “sí” cargado de sentimientos, sellado con un anillo de compromiso que rápidamente se convirtió en protagonista en las redes sociales.

Fiel a su estilo cercano, Cande Ruggeri compartió el momento con sus seguidores a través de imágenes y un video que se volvió viral. Junto a las postales, escribió una frase que reflejó la intensidad del momento: “Por fin. Con lágrimas en los ojos les cuento… ¡Me caso! Te amo, te amo y te amo”.

En las últimas horas, la hija de Oscar Ruggeri volvió a emocionar a todos al confirmar que el casamiento ya es un hecho inminente. A través de un romántico video en la playa durante un amanecer, anunció la fecha elegida para el civil: el próximo 28 de febrero de 2026, dentro de apenas unos días.

El posteo no tardó en llenarse de likes y mensajes de cariño por parte de colegas y amigas del medio. Figuras como Sofía Jujuy Jiménez, Sofía Zámolo y Emily Lucius fueron algunas de las famosas que celebraron la noticia con mensajes llenos de amor y buenos deseos.

Para coronar este gran momento, Cande Ruggeri y Nicolás Maccari también realizaron un posteo conjunto con una frase breve pero contundente: “Nos casamos”. Así, la pareja confirmó que comienza una nueva etapa, marcada por el compromiso, la emoción y un futuro compartido que ya tiene fecha escrita.