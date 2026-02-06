Comienza la cuarta fecha del Torneo Apertura y el puntapié será en Santiago del Estero: Central Córdoba recibe desde las 21 a Unión en el Madre de Ciudades por la Zona A. El Ferroviario no ganó en el certamen y buscará el triunfo ante su gente frente a un Tatengue que suma 4 puntos, viene de golear 4-0 a Gimnasia de Mendoza y pretende ganar para sumarse al lote de líderes del grupo, que comandan Lanús, Vélez y Platense. El encuentro es transmisión de TNT Sports Premium.

Los comandados por Leonardo Madelón buscan establecerse entre los ocho primeros luego de un comienzo irregular con un empate, una derrota y la mencionada goleada ante el Lobo mendocino en el estadio 15 de Abril. Para la visita al Madre de Ciudades, el entrenador realizará un sólo cambio y es el regreso de Valentín Fascendini, quien cumplió su suspensión, y volverá a la zaga en lugar de Juan Pablo Ludueña.

Del otro lado, Central Córdoba todavía no conoce la victoria y llega necesitado tras un mal arranque. Luego del debut en el Torneo Apertura como local con la derrota 0-1 ante Gimnasia (M), los santiagueños vuelven a ser locales tras dos visitas seguidas. El Ferroviario todavía no ganó desde que Lucas Pusineri es el entrenador: apenas cosechó un punto en tres presentaciones, en su visita a Atlético Tucumán y se ubica en la parte baja de la tabla, solo por encima de Newell’s.

Posibles formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Fernando Martínez, Tiago Cravero, Fernando Juárez; Horacio Tijanovich, Lucas Varaldo, Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelon.

Estadio: Madres de Ciudades

Árbitro: Andrés Merlos