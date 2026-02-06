A un día del partido, Marcelo Gallardo comienza a definir la formación de River para el choque ante Tigre en el Monumental. El Muñeco realizaría dos modificaciones tras el entrenamiento del jueves en River Camp: una obligada por la lesión de Sebastián Driussi, mientras que la otra será el retorno del uruguayo Matías Viña al lateral izquierdo, que le ganaría la pulseada al neuquino Marcos Acuña.

Después de confirmarse el desgarro de Driussi en el empate ante Rosario Central, el reemplazante del delantero sería Maximiliano Salas que pica en punta por sobre Ian Subiabre pese a comenzar el año relegado. El ex Racing hará dupla con Facundo Colidio buscando cortar con la extensa sequía de gol de los atacantes.

Por su parte, Viña está disponible tras cumplir la fecha de suspensión por su expulsión ante Gimnasia (LP), y se espera que retome la titularidad. Si bien Lautaro Rivero ocupó su lugar, el principal candidato a salir del once es Paulo Díaz, quien pasó de no ser considerado y evaluar seriamente una salida del Millonario a volver a jugar en Rosario y ser elogiado por Gallardo. Si bien Acuña sumó minutos ante Central, el cuerpo técnico prefiere llevar de a poco al Huevo, que se perdió gran parte de la pretemporada debido a un traumatismo en el pie.

Matías Viña volvería a ser titular tras su expulsión. (Foto: X @RiverPlate)

Por último está la situación del arco. Si bien Franco Armani ya tuvo el alta luego de un desgarro, su situación es similar a la de Acuña: el DT no quiere apresurar su regreso y le daría un partido más a Santiago Beltrán, que mostró buen nivel en los partidos donde le tocó atajar. El arquero de 39 años superó su lesión muscular en el gemelo, pero una inflamación en el tendón de Aquiles lo mantiene entre algodones. Se espera que reaparezca en el partido contra Argentinos Juniors.