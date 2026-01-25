¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 25 de Enero, Neuquén, Argentina
Cerúndolo quedó en octavos y ya no quedan argentinos en el Australian Open

Cayó ante el alemán Zverev, tres del mundo, y se despidió del primer Grand Slam de la temporada.

Por Pablo Chagumil

Domingo, 25 de enero de 2026 a las 11:18
EL argentino se despidió en octavos de final de australia

No quedan argentinos en el Australian Open, primer Grand Slam del año. Francisco Cerúndolo cayó ante Alexander Zverev en set corridos y se despidió en octavos de final de la competencia.

El número 21 del ranking ATP batalló, pero no pudo doblegar el poderío alemán del 3° mejor del mundo, cayendo en set corridos por 6-2,6-4,6-4; dejando el cuadro principal en singles sin argentinos.

Por otro lado, Carlos Alcaraz avanzó a los cuartos de final superando en el Rod Laver Arena al estadounidense Tommy Paul en set corridos: 7(8)-6 (6), 6-4 y 7-5.

el argentino y el español sigue en carrera en dobles

En dobles, aún queda presencia argentina, ya que Horacio Zeballos junto a Marcel Granollers vencieron por 6-3, 3-6 y 6-3 a Robert Cash y James Tracy, en el Melbourne Arena, y se metieron en la cuarta ronda.

Quienes no tuvieron la misma suerte fueron Camilo Ugo Carabelli y Tomás Etcheverry, que cayeron por 6-7 (7-9), 7-6 (8-6) y 1-6 ante Sadio Doumbia y Fabien Reboul por la tercera ronda de la competencia.

El Australian Open es el primer Grand Slam de la temporada, que se disputa en superficie de cemento, y que tendrá su definición el 1 de Febrero.

