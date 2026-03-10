La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) prepara un anuncio que podría marcar un antes y un después para los fanáticos del fútbol nacional: el relanzamiento de LPF Play, una plataforma digital gratuita para ver todos los torneos organizados por el organismo, incluida la Primera División.

El histórico dirigente cordobés Emeterio Farías, con más de cinco décadas de experiencia en el fútbol argentino y actual tesorero de la Liga Cordobesa, confirmó la noticia durante una reunión de dirigentes en Córdoba.

“Hoy es un día histórico para la Asociación del Fútbol Argentino y para todos los futboleros de este país”, afirmó Farías. “Se pone en marcha un sistema donde vamos a tener una plataforma para ver todos los campeonatos que organiza AFA”.

La nueva herramienta digital incluirá la transmisión de todas las disciplinas bajo la órbita de AFA: fútbol femenino, masculino, fútbol playa, futsal y demás categorías. Ante la consulta sobre si la Primera División también estará disponible, el dirigente fue contundente: “Todo el fútbol de primera, también”.

Farías comparó esta iniciativa con el histórico programa estatal Fútbol para Todos, que ofrecía partidos sin costo para los espectadores. “Vuelve así como fue Fútbol para Todos, así va a ser esta plataforma”, aseguró.

En cuanto al acceso para los usuarios, el dirigente despejó cualquier duda: “La aplicación va a ser gratuita y van a poder verla todos los argentinos, todos a los que les gusta este deporte”.

AFA transmitirá gratis todos los torneos, incluida la Primera División

Si bien no se brindaron detalles técnicos sobre el funcionamiento de la plataforma, Farías reconoció que el anuncio podría afectar a los operadores actuales de derechos televisivos, como TNT Sports y ESPN Premium, sin profundizar en los aspectos contractuales.

Además, durante la reunión de dirigentes se presentó un torneo semiprofesional con apoyo económico de AFA. El organismo financiará ocho contratos profesionales por club para facilitar la participación de equipos del interior que no cuentan con recursos suficientes.