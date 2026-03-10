Dos hermanos acusados de agredir a un inspector de tránsito en la Isla 132 de Neuquén aceptaron cumplir una serie de pautas de comportamiento que dispuso la justicia neuquina. Entre las medidas, deberán hacer un curso de educación vial, realizar tareas comunitarias en un club deportivo, aportar 100 mil pesos de donación y presentar un pedido de disculpas público por lo ocurrido.

La resolución se concretó durante una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal (MPF) propuso, con el acompañamiento de los abogados del municipio de Neuquén, aplicar una Suspensión de Juicio a Prueba, una alternativa legal que permite resolver el conflicto sin llegar a un juicio formal. La jueza de garantías, Carina Álvarez, avaló la medida, valorando la sinceridad del pedido de disculpas y la aceptación de la propuesta por parte de las víctimas.

Según explicó la asistente letrada, Fernanda Sabatini, los acusados, identificados como T. E. A. y su hermana A. A. A., no contaban con antecedentes condenatorios, y el tipo de delito les daba la posibilidad de una pena condicional.

Las pautas que deberán cumplir incluyen:

Un curso de reeducación vial de tres meses.

96 horas de tareas comunitarias cada uno en un club deportivo del barrio Confluencia.

El aporte económico al club.

No abusar del consumo de alcohol y mantener un domicilio estable.

Además, el acusado pidió la palabra y expresó públicamente su arrepentimiento, haciendo hincapié en el pedido de perdón hacia la persona agredida.

"Queremos expresar nuestro arrepentimiento por lo ocurrido el 22 de marzo del 2025. Sabemos que generamos una situación de violencia durante un procedimiento de tránsito y que eso no debió haber pasado. Lamentamos lo sucedido y las consecuencias que pudo haber tenido, especialmente para el inspector. Pedimos disculpas al agente involucrado, a la dirección de Tránsito y a la comunidad. Nos comprometemos a reflexionar sobre lo ocurrido", expresó.

¿Qué hicieron los hermanos?

El hecho ocurrió entre las 2 y 3 de la madrugada del 22 de marzo de 2025, cuando un inspector de tránsito solicitaba la documentación de la moto en la que circulaba T. E. A.. Según la investigación del MPF, el joven golpeó al inspector en la cabeza, luego continuó golpeándolo en espalda y piernas y rompió su casco antes de escapar.

Minutos después, su hermana A. A. A. llegó al lugar, intentó golpear al inspector y también impidió que otra inspectora realizara la identificación de los presentes, empujándola. Como consecuencia, el inspector sufrió lesiones.

El delito atribuido a T. E. A. incluyó resistencia a la autoridad, lesiones leves agravadas y daño agravado, mientras que su hermana fue acusada de resistencia a la autoridad.

Un adolescente que ya fue condenado

Por el mismo caso, semanas atrás un adolescente fue condenado a pagar una multa de 12 millones de pesos y la reparación de una moto por alrededor de 5 millones de pesos por golpear a una inspectora de tránsito durante un operativo de control en la Isla 132 de la ciudad de Neuquén. El menor, además, pidió disculpas y aceptó cumplir con las reglas de conducta.

Se trata de una de las personas que participó del hecho en el que fueron condenados los dos hermanos mayores de edad. Ese día, el menor provocó daños en el móvil que conducía la inspectora de tránsito de 39 años, y en el casco que utilizaba, además de lesionarla.

