Cada 10 de marzo se conmemora en Argentina el Día del Guitarrista Argentino, en honor a Norberto "Pappo" Napolitano, una leyenda del rock nacional que este año cumpliría 76 años. Oriundo del barrio porteño de La Paternal, Pappo es reconocido por haber forjado un estilo único y por su impacto en la música local.

Su carrera despegó en 1971 con el lanzamiento del primer álbum de Pappo’s Blues, junto a Black Amaya y David Lebón. Temas como "El viejo" y "Algo ha cambiado" reflejaron su mirada sobre el tiempo y el deseo de vivir intensamente.

En 1972, con el Volumen 2 de Pappo’s Blues, incorporó a Luis Gambolini y Carlos Pignatta, presentando canciones con un sonido más pesado como "Llegará la paz". Algunas de las más conocidas como"Desconfío" y "El tren de las 16" fueron un hito para la época.

En este contexto, Pappo emergió como un gran imitador de figuras como Eric Clapton y Jimi Hendrix, que a mediados de los años 60 eran centrales en el escenario muscial. Luego Héctor ‘Pomo’ Lorenzo, de Los Abuelos de La Nada, lo vio tocar en Plaza Francia y así terminó siendo parte de la banda liderada por Miguel Abuelo.

Los años ´80 y la conformación de Riff

Durante su carrera, formó parte de varias bandas históricas para el rock argentino y su talento a la hora de tocar la guitarra lo llevó a ser considerado por varios especialistas como el mejor guitarrista de la historia de nuestro país y uno de los mejores del mundo.

En los años 80, Pappo dio un giro hacia un estilo más metalero con la formación de la banda Riff, junto a Vitico, Boff Serafine y Michel Peyronel. De ese período surgieron himnos como "No detenga su motor" y "Macadam 3...2...1...0...".

Finalmente, en 1997, la última grabación con la formación original de Riff dejó una consigna clara en "Que sea rock": "si estás a la deriva, la única salida es rock. Que sea rock".

Norberto “Pappo” Napolitano murió el 25 de febrero de 2005 en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 5, en la localidad de Jáuregui, cerca de Luján, Buenos Aires. Sin embargo en homenaje a su influencia y trayectoria, plazas y el histórico taller donde Pappo creó su sonido se convirtieron en escenarios para recordar su obra y celebrar el Día del Guitarrista Argentino, un reconocimiento a su aporte fundamental al rock nacional.