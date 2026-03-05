El piloto argentino Franco Colapinto comenzará este fin de semana la temporada 2026 de Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia, que se disputará en el circuito de Albert Park, Melbourne. Para el joven de 22 años será la primera vez que inicie una temporada completa en la máxima categoría del automovilismo.

Colapinto, llegó a Melbourne con la expectativa de pelear en la zona media de la parrilla y sumar puntos con Alpine, escudería que busca consolidarse detrás de los equipos dominantes. “Lo que queremos es estar ahí, en el grupo medio, para ser sincero”, afirmó el piloto ante la prensa.

Con una gorra de Boca en el paddock, Colapinto ya palpita el debut en Australia.

El equipo francés afronta este inicio de año tras un 2025 complicado, donde priorizó el desarrollo del auto para 2026, el A526, debido al profundo cambio reglamentario que entró en vigor este año. Las pruebas de pretemporada en Bahréin dejaron buenas sensaciones y varios especialistas del paddock consideran a Alpine como uno de los protagonistas principales en la zona media, detrás de Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren.

Sobre las expectativas para la primera carrera, Colapinto aclaró que el panorama real se conocerá al ver a todos los equipos en pista. “Hay una brecha clara con los cuatro equipos de arriba, pero nadie sabe realmente dónde está cada uno. Es muy complicado tener expectativas concretas antes de ver la clasificación”, explicó.

El piloto destacó el trabajo conjunto del equipo durante los ensayos en Bahréin, donde completaron todo el programa previsto antes del inicio del campeonato. “Si podemos pelear en el grupo medio sería un paso adelante respecto al año pasado, así que vamos a dar lo mejor para estar cerca de los puntos”, aseguró.

El arranque del calendario presenta un desafío especial para Colapinto, ya que varias de las primeras carreras tendrán lugar en circuitos donde nunca compitió en Fórmula 1, como Albert Park y el trazado de China, que además tendrá un fin de semana con carrera sprint. El piloto reconoció que esta falta de experiencia puede dificultar el comienzo, pero confía en la capacidad del equipo para adaptarse rápidamente.

El Gran Premio de Australia también será un evento destacado para el automovilismo argentino, que tendrá presencia en las tres categorías principales que conducen a la Fórmula 1. Además de Colapinto en la máxima categoría, Nicolás Varrone debutará en Fórmula 2 con Van Amersfoort Racing y Mattia Colnaghi competirá en Fórmula 3 con MP Motorsport.