La empresaria y formadora Valentina García fue coronada como Miss Latina Río Negro 2026 y se prepara para representar a la provincia en la final nacional del certamen que se realizará en Resistencia, Chaco, del 9 al 13 de este mes. Directora y fundadora de la academia BG Integral Beauty, García es una referente de la estética integral en la Patagonia y combina su actividad profesional con distintos proyectos sociales vinculados al cuidado de la piel, la formación laboral y el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad.

Durante una entrevista en el programa “Tardes de Primera” que se emite por CN 24/7 Canal de Noticias, la flamante representante rionegrina explicó que su trabajo social viene desarrollándose desde hace más de una década, especialmente a través de su escuela de cosmetología y estética, donde se forman profesionales que luego realizan pasantías en instituciones públicas.

“Hace más de 10 años que trabajo con proyectos sociales. Desde nuestra escuela formamos profesionales en cosmetología, cosmiatría y estética, y muchos de nuestros alumnos realizan pasantías en instituciones públicas para brindar servicios a personas que no pueden acceder a centros de estética”, explicó.

Actualmente, la institución cuenta con sedes en Cipolletti y Neuquén capital, y próximamente abrirá una nueva sede en Plottier. Según García, uno de los objetivos centrales es generar oportunidades laborales para los estudiantes. “Casi el 98% de nuestros alumnos hoy está trabajando, ya sea en sus propios centros de estética o junto a profesionales de la salud. Para mí es un orgullo enorme”, señaló.

Belleza con impacto social

Uno de los ejes principales de su proyecto social es la concientización sobre el cuidado de la piel y la prevención del cáncer cutáneo. En ese marco, García viene realizando charlas informativas en distintos eventos y festividades de la región.

Además, desarrolla acciones solidarias junto a fundaciones y organizaciones comunitarias, donde brindan servicios de estética y bienestar a personas en situación vulnerable. Entre las iniciativas se destacan tratamientos de micropigmentación para mujeres que atravesaron cáncer de mama, con el objetivo de contribuir a la reconstrucción de la autoestima.

“Brindamos servicios como micropigmentación de cejas o reconstrucción de aréolas mamarias para pacientes oncológicas. Es una forma de devolverle a la comunidad un poco de todo lo que nos da”, expresó.

Una historia de superación

Originaria de San Juan pero radicada desde muy joven en Cipolletti, García contó que su camino hacia la estética comenzó tras atravesar una situación de violencia de género que la llevó a reinventarse. “Salir de ese lugar oscuro no fue fácil. Pero pude reconstruirme, formar mi familia, crear mis empresas y encontrar mi propósito”, relató.

Hoy, además de empresaria y formadora, es madre de una niña de cuatro años, a quien considera una de sus principales motivaciones. “Ser mamá no es una limitación. Al contrario, me potenció. Es un mensaje importante para muchas mujeres que sienten que ya no pueden cumplir ciertos sueños”, afirmó.

Camino al certamen nacional

Tras ganar el certamen provincial, García representará a Río Negro en la final nacional de Miss Latina Argentina, donde competirá con candidatas de todo el país.

El concurso evalúa distintos aspectos más allá de la estética: proyectos sociales, oratoria, presencia escénica, cultura general y compromiso con la comunidad. “No es solo una corona. Es una responsabilidad. Buscan una mujer que represente valores, que tenga coherencia entre lo que dice y lo que hace”, explicó.

De cara a la competencia nacional, García se prepara intensamente y asegura que su principal objetivo es representar a Río Negro mostrando la riqueza cultural, turística y humana de la provincia. “Río Negro tiene mar, cordillera, turismo, cultura y una identidad maravillosa. Poder representarla es un orgullo enorme”, concluyó.

