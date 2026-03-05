Después de pasar varias semanas en Europa, Susana Giménez regresó a la Argentina y volvió a ubicarse en el centro de la conversación mediática. La conductora había viajado a Madrid con la excusa de celebrar su cumpleaños número 82, aunque durante la estadía también aprovechó para someterse a un tratamiento especial vinculado a su bienestar físico.

Con el correr de los días comenzaron a trascender detalles del motivo del viaje. En SQP, el programa de Yanina Latorre, contaron que la diva habría asistido durante casi un mes a una clínica muy exclusiva de la capital española, un centro al que suelen concurrir celebridades internacionales que buscan procedimientos orientados a la recuperación física y el cuidado del cuerpo. “Yo sé lo que hizo en Madrid. Hizo un tratamiento de un mes. Espléndida apareció”, aseguró la conductora

La información llamó la atención porque, según explicaron, el procedimiento que realizó Susana Giménez no estaría enfocado en un retoque puramente estético. De acuerdo con lo que trascendió, el objetivo del tratamiento estaría relacionado con aliviar dolores físicos que arrastra desde hace tiempo, especialmente en la espalda y en la zona de las caderas.

Durante su estadía en Madrid, la conductora habría utilizado una máquina especial que forma parte de un método de recuperación que exige asistir todos los días durante varias semanas. Ese dispositivo, según relataron en el programa, se utiliza para mejorar la movilidad del cuerpo y reducir dolores crónicos en pacientes que arrastran problemas articulares. “¿Vieron que Susana está operada de las caderas, que sufre mucho de los dolores de espalda, de lumbar, de esas cosas? Bueno, hay una máquina nueva en Madrid a la que vas todos los días durante un mes. Se hizo todo un tratamiento y dicen que vino nueva, erguida y que no le duele nada", expuso Yanina Latorre

Quienes pudieron verla después de completar el tratamiento aseguraron que el cambio fue notorio. Al regresar al país, Susana Giménez se mostró con una imagen renovada que rápidamente despertó comentarios entre quienes siguen cada una de sus apariciones públicas.

Y sumó: “Estuvo un mes en Madrid en familia y con amigos. Es un destino al que no va nunca, pero fue a eso. (...) Le dijeron que había una clínica donde van los megamillonarios con una máquina que no sé cuál es, muy especializada. Iba casi todos los días y le trataban la parte lumbar. Dicen que vino nueva. Está impecable”.

Mientras tanto, la vuelta al país volvió a instalar el nombre de Susana Giménez en el centro de la agenda mediática. Entre comentarios sobre su aspecto y especulaciones sobre el tratamiento realizado en Madrid, la diva volvió a demostrar que cada uno de sus movimientos sigue generando repercusión.