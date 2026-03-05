En medio de la investigación por la desaparición de Loan Peña en Corrientes, se difundieron imágenes del gobernador Gustavo Valdés junto a personas involucradas en la causa, lo que despertó gran repercusión en la provincia.

Una de las figuras que aparece en estas fotografías es María Victoria Caillava, ex funcionaria municipal de Nueve de Julio, actualmente procesada por el delito de sustracción y ocultamiento de Loan. Caillava ha desempeñado diversos cargos, entre ellos empleada municipal, miembro del Concejo Deliberante, interventora comunal y directora de Producción del municipio.

Durante actos políticos, Caillava y Valdés fueron captados juntos en imágenes que ahora cobran relevancia en el marco de la causa judicial. De manera similar, se viralizó una fotografía del gobernador con José Codazzi, quien en su momento fue abogado de Laudelina, otra persona procesada por sustracción y ocultamiento del menor.

Un dirigente provincial comentó sobre la relación entre Valdés y Codazzi: “El abogado de Laudelina lo conoce a Valdés. En Corrientes se conocen todos, se cruzan, comen juntos y se encuentran en un asado”.

Gustavo Valdés vinculado en imágenes con acusados por desaparición de Loan Peña

Además, se informó que Guillermina Traverso, pareja de Codazzi, fue secretaria del ex ministro de Seguridad provincial, Buenaventura Duarte, lo que añade más conexiones políticas en el entorno de la investigación.

Otro nombre vinculado es el senador Diego Pellegrini, aliado político de Valdés dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) y quien aún ocupa una banca en la Cámara. Se comprobó que Pellegrini y Codazzi viajaron desde Nueve de Julio a la ciudad de Corrientes acompañando a Laudelina para que, pasada la medianoche, declarara ante un fiscal provincial que Loan había sido atropellado por María Victoria Caillava y Carlos Pérez.