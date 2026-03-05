A poco más de veinte días para el encuentro, la UEFA confirmó que "no está considerando" cambiar la sede de la Finalissima entre Argentina y España, a disputarse el próximo 27 de marzo en el estadio de Lusail de Qatar. De esta forma, se mantiene la incertidumbre sobre el cotejo debido la enorme tensión por el conflicto bélico en Medio Oriente. La Federación qatarí determinó la suspensión de las actividades deportivas hasta nuevo aviso por seguridad, por lo que el destino del encuentro aún se desconoce.

Este jueves, en un sorpresivo comunicado, UEFA señaló que la decisión definitiva sobre la sede se tomará a fines de la próxima semana, mientras continúan las conversaciones con los organizadores qataríes. Fuentes del organismo europeo destacaron el “enorme esfuerzo” que están realizando para que el partido se dispute a pesar de la delicada situación.

Si bien se estudia la posibilidad de postergar el duelo, desde la organización hay gestiones para evitar que el esperado enfrentamiento se caiga. La Finalissima ya había agotado las casi 89.000 entradas y se esperaba un gran choque en el estadio Lusail, recinto donde Argentina se consagró campeón del mundo. Desde CONMEBOL y AFA todavía no hay una postura oficial sobre el tema.