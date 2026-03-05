Neuquén y Córdoba trabajan en políticas de género para abordar los casos de violencia

El Gobierno de Neuquén y el de Córdoba firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer las políticas públicas destinadas a la prevención y erradicación de la violencia de género, así como a la promoción y protección de los derechos de mujeres y personas LGBT+.



La rúbrica fue suscripta por la secretaria de Mujeres y Diversidad del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de Neuquén, Lorena Barabini, y la secretaria de la Mujer de Córdoba, Claudia Roxana Martínez, durante el Foro Suprarregional Mujeres y Política -instancia previa al encuentro internacional CSW 70, donde todos los países elevan conclusiones a ONU Mujeres sobre las situaciones jurídicas y sociales de las mujeres-. De este modo, se consolida un vínculo institucional que permitirá el intercambio de experiencias, la asistencia técnica y el desarrollo conjunto de proyectos.



El acuerdo prevé el trabajo articulado entre ambas provincias y toma como referencia el modelo del Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia de Córdoba, reconocido por su enfoque interdisciplinario y por centralizar en un mismo espacio la atención psicológica, médica, jurídica y social destinada a mujeres que atraviesan situaciones de violencia.



Además, establece acciones de cooperación técnica, intercambio de información, capacitación de equipos profesionales y desarrollo de iniciativas conjuntas orientadas a garantizar el acceso a derechos, la igualdad de oportunidades y la protección integral de mujeres y diversidades.



El instrumento tendrá una vigencia de dos años, con prórroga automática, y no implica erogaciones económicas directas, sin perjuicio de los protocolos adicionales que puedan suscribirse para la implementación de acciones específicas.



Con esta firma, Neuquén reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional, la articulación federal y la construcción de políticas públicas integrales que promuevan una vida libre de violencias.



En este contexto, el gobernador Rolando Figueroa anunció recientemente la puesta en marcha del Polo Integral de las Mujeres y Diversidades, un dispositivo que buscará coordinar y fortalecer la intervención de organismos del Poder Ejecutivo y Judicial, a fin de brindar una respuesta más ágil, eficaz e integral frente a situaciones de violencia familiar y de género.



