Tiene muy fuerte impacto político, sobre todo en ese territorio actualmente en duda, que es el MPN, la confirmación judicial de los cargos contra dos ex ministros de la última gestión de ese partido en Neuquén: Abel Di Luca, y Germán Chapino.

El juez Raúl Aufranc sostuvo, en una audiencia realizada el miércoles, la acusación de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, y que se afirma en la investigación de una maniobra de desvío de fondos destinados a capacitación laboral a través de la Cooperativa Viento Sur.

A Di Luca le cabe la imputación por haber sido ministro de Desarrollo Social entre julio y octubre de 2022, cuando gobernaba Omar Gutiérrez. En ese período se transfirieron fondos a Viento Sur por aproximadamente 96 millones de pesos.

A Germán Chapino, sucesor de Di Luca en el mismo ministerio, le cabe lo mismo, pero por el período de noviembre de 2022 hasta diciembre de 2023, cuando finalizó el mandato de Gutiérrez en el gobierno. En ese tiempo, se le transfirió a la misma cooperativa una cantidad estimada en más de 1.100 millones de pesos.

¿Qué ha dicho, hasta ahora, la fiscalía, respecto de estas decisiones estatales? A los investigadores no le caben mayores dudas que se ha perpetrado un fraude, de más de 1.200 millones de pesos, dinero que se habría destinado al pago en beneficio de “centenares” de beneficiarios, a la compra de tres vehículos, dos terrenos, algunos plazos fijos, y a la construcción de un edificio.

El juez Aufranc ha entendido que en primera instancia son responsables ambos ex ministros de la gestión del MPN, considerando a la acusación como de “suficiente solidez”. Tanto Di Luca como Chapino están ahora inhibidos del uso de sus bienes; y esta inhibición consta en el Registro de la Propiedad Inmueble y en el Registro Automotor.

La investigación tiene un plazo corto: debería finalizar el 8 de abril. Queda un mes por delante, en medio de un terreno inhóspito por las posibles consecuencias políticas. Di Luca amagó, ya, con “hablar”. Es un verbo que, en los infinitos vericuetos culposos del Estado, produce escalofríos.

Nada de esto quedará afuera de la discusión interna en el partido provincial. Por el contrario, será uno de los ejes de la negociación abierta desde hace ya mucho tiempo, y que tiene como objetivo definir cómo quedará la cúpula partidaria, eventualmente renovada, en relación, fundamentalmente, al actual liderazgo ejercido desde el gobierno por Rolando Figueroa.