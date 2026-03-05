Irán lanzó una advertencia directa a Israel y aseguró que podría atacar embajadas israelíes en distintos países si el Ejército israelí bombardea su legación diplomática en el Líbano, en medio de la escalada militar que sacude a Medio Oriente. La advertencia fue formulada por el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abolfazl Shekarchi, quien sostuvo que un ataque contra esa sede obligaría a Teherán a considerar a las representaciones israelíes como “objetivos legítimos”.

Según el funcionario iraní, si Israel lleva adelante un bombardeo contra la misión diplomática iraní en territorio libanés, la respuesta podría extenderse a todas las embajadas israelíes en el mundo. Teherán señaló que hasta ahora actuó con moderación por respeto a las relaciones internacionales, pero advirtió que no dudará en tomar represalias si se concreta ese escenario.

La advertencia se produce en el marco de una fuerte escalada regional tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y los enfrentamientos indirectos que también involucran a aliados como el grupo terrorista Hezbolá en el Líbano.

En ese contexto, el mensaje iraní genera preocupación en distintos países donde Israel posee representaciones diplomáticas, incluida Argentina, que históricamente fue escenario de atentados vinculados al conflicto de Medio Oriente, como los ataques contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.