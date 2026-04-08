En uno de los duelos más atractivos de la jornada, Barcelona recibe a Atlético Madrid en el Camp Nou por los cuartos de final de la Champions League. Los culés, líderes de La Liga y que ya fueron eliminados al Colchonero en Copa del Rey esta temporada, buscarán revancha ante los dirigidos por Diego Simeone, que con cuatro argentinos en el once buscarán volver a anotarse un mata-mata contra los catalanes. El duelo es televisado por Fox Sports y Disney+. Por ahora, es victoria del Atlético por 1-0.

El golazo de Julián

Descomunal pegada del argentino, que ya empieza a hacer de sus tantos de tiro libre una sana costumbre. Luego de la expulsión de Cubarsí, la Araña se hizo cargo del tiro libre frontal y con una comba exquisita que cayó justo sobre el arco de Joan García estableció la ventaja para el Colchonero justo antes del entretiempo.

Último hombre y roja para Cubarsí

En la jugada previa al tanto de Álvarez, fue otro argentino el que provocó la falta y la expulsión del central del Barcelona. Luego de un muy buen pase de la Araña para el pique de Giuliano Simeone, éste se iba contra el arco cuando fue bajado por Cubarsí. Pese a la amarilla inicial del rumano István Kovács, el llamado del VAR hizo que el rumano corrija su decisión y expulse al central catalán.

Musso apareció en el comienzo

A sólo tres minutos de comenzado el duelo el arquero argentino tuvo que trabajar para sostener el cero en su arco. Luego de que un balón quedara suelto Lamine Yamal encontró rápidamente a Marcus Rashford, que se acomodó para su derecha y sacó un tiro que Musso, jugado hacia su palo izquierdo, alcanzó a tapar con los pies.

Formaciones

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford; Robert Lewandowski.

Atlético Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Koke, Marcos Llorente; Giuliano Simeone, Ademola Lookman; Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

Estadio: Spotify Camp Nou.

Árbitro: István Kovács (Rumania).

Así llegan

Si bien Atlético llega a este encuentro con el antecedente favorable de haber dejado afuera con lo justo al Barcelona en la Copa del Rey, en La Liga sufrió una derrota reciente que añade presión al duelo. Para hoy, el Cholo optó por Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez de arranque, mientras que Nicolás González y Thiago Almada esperarán su oportunidad desde el banco de suplentes. El gran ausente en el Atleti sigue siendo Jan Oblak, que continúa lesionado y lo esperan para el duelo de vuelta.

Molina, de buenos últimos rendimientos, será titular en el Camp Nou.

Por su parte, el Barça llega con la firme intención de imponer su juego y su localía. Con Robert Lewandowski desde el arranque y haciendo trío de ataque con Lamine Yamal y Marcus Rashford, los de Hansi Flick pretenden encaminar la eliminatoria como locales y acceder a las semifinales de Champions por segunda edición consecutiva. La gran ausencia para este partido será la de Raphinha, que sigue afuera por lesión.