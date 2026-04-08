Continúa la acción de cuartos de final en la Champions League y uno de los duelos estelares será el cruce entre Paris Saint-Germain y Liverpool desde las 16 en el Parque de los Príncipes. Los últimos campeones vienen de eliminar con autoridad a otro inglés, Chelsea, mientras que los Reds dejaron en el camino a Galatasaray haciendo valer la localía en Anfield y pretenden revancha de la eliminación sufrida ante este mismo rival en la edición pasada. El encuentro será televisado por ESPN y Disney+.

La previa

Ambos equipos se enfrentaron seis veces en certámenes de la UEFA, con tres victorias por lado. Pero lo que está latente es el último duelo de octavos de final de la anterior Champions, que culminó en triunfo por penales del PSG, que a la postre terminó siendo el campeón ante un Liverpool que había sido primero en la fase liga. Los Reds, que tendrán a Alexis Mac Allister desde el inicio, ganaron en su visita al Parque de los Príncipes en la edición pasada y buscarán repetir el resultado. En la fase de octavos de final, el elenco inglés dejó en el camino a Galatasaray con un 4-1 en el global.

Mac Allister y Liverpool buscarán revancha ante PSG:

Por el lado parisino, viene de dejar eliminado al Chelsea de Enzo Fernández, otro integrante de la Selección Argentina, al que le propinó un verdadero baño de goles: fue 8-2 global al ganar 5-2 en la ida y 3-0 en la vuelta. Los de Luis Enrique llegan en buen presente, con solamente una derrota en los últimos 9 encuentros por todas las competencias y siendo líderes de la Ligue 1 con 63 puntos, a cuatro del escolta Lens.

Posibles formaciones

Paris Saint-Germain: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emer; Kvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté y Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Florian Wirtz y Hugo Ekitike.

Estadio: Parque de los Príncipes.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (España).