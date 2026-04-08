El crimen de Ian Cabrera encendió las alarmas en materia de seguridad y llevó a las autoridades a confirmar la presencia de subculturas digitales vinculadas a la violencia en la Argentina. El hecho ocurrió en la ciudad de San Cristóbal, donde la investigación derivó en un análisis más amplio sobre estos fenómenos.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que el caso “no es aislado” y aclaró que no responde a situaciones de bullying, como se había planteado en un primer momento. Según explicó, se trata de grupos conocidos como TCC, que promueven conductas misantrópicas y la admiración por hechos violentos.

De acuerdo a los datos oficiales, en los últimos dos años se detectaron 15 casos en el país y otros cuatro se encuentran en análisis. El trabajo fue realizado de manera conjunta entre la Policía Federal y el FBI, lo que evidencia la dimensión internacional del fenómeno.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, señaló que la investigación permitió descartar otras hipótesis iniciales y avanzar hacia la vinculación del acusado con grupos internacionales. “Esto trasciende fronteras y nos ubica en otro escenario”, afirmó.

Desde la Policía Federal detallaron que se realizaron allanamientos, peritajes digitales y análisis forense del teléfono del principal implicado, lo que permitió detectar vínculos con otros jóvenes y derivó en la detención de un presunto colaborador.

Según explicaron los investigadores, estas subculturas se basan en el estudio de crímenes reales, especialmente tiroteos escolares, y tienen su origen en hechos como la Masacre de Columbine, que marcó el inicio de este tipo de comunidades en línea.