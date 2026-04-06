Continúa el camino de los argentinos en el Masters 1000 de Montecarlo, y luego de la victoria de Sebastián Báez, otro que ganó fue Francisco Cerúndolo al imponerse 7-5 y 6-4 a Stefanos Tsitsipás. Lamentablemente, el que no corrió la misma suerte fue Juan Manuel Cerúndolo, que cayó ante el local Valentin Vacherot por 5-7, 6-2 y 6-1.

Al argentino número 19 del ranking ATP le tomó una hora y 45 minutos resolver un trabajado encuentro ante el ex 3° del mundo que no pasa su mejor momento pero puso en aprietos al Bocón. Luego de un quiebre inicial de Cerúndolo, llegó la reacción de Tsitsipás para ponerse 2-2, en un duelo que siguió igualado hasta que el griego volvió a quebrar sacando ventaja de 5-3. A pesar de ese momento comprometido, el porteño de 26 años terminó imponiendo condiciones con su derecha para acumular cuatro games seguidos que firmaron el 7-5 en su favor.

El segundo set volvió a requerir resiliencia de Fran, que tuvo un arranque sólido aprovechando también los múltiples errores de su rival para cosechar dos breaks y ponerse 4-0. No obstante, Tsitsipás no se fue sin dar pelea: dos quiebres al hilo para recuperarse, ponerse 4-4 y despertar la inquietud en el argentino, al que igualmente no le tembló el pulso. Cerúndolo se reacomodó y se quedó con el turno del saque del griego, quedando a un sólo game de una victoria que terminó cerrando desde el servicio.

Victoria importante para el argentino mejor rankeado de la actualidad ante el otrora tricampeón del certamen, avanzando así por cuarto año consecutivo a segunda ronda en igual número de participaciones en Montecarlo. Además, fue su victoria 50 en un ATP Masters 1000. El siguiente escollo para el albiceleste será el checo Tomáš Macháč, 26 del mundo.

Juanma se quedó en el camino

El otro de los Cerúndolo no corrió la misma suerte que su hermano y terminó sucumbiendo en tres parciales ante el local Vacherot en la primera participación de su trayectoria en el Principado. En un primer set parejo, el monegasco comenzó mejor y se adelantó tras un quiebre, pero la Computadora se repuso e igualó las acciones en el tercer game. El duelo siguió igualado hasta el undécimo juego, en donde el argentino fue más preciso para concretar el break que luego le dio la chance de cerrar 7-5 con su saque.

Sin embargo, lo que vino después no se le pareció nada a ese primer set. Pese al buen arranque de Cerúndolo quebrando y poniéndose 2-0, Vacherot impuso condiciones durante el resto del parcial, y del encuentro. Primero, un quiebre que lo llevó a igualar el score, luego embistiendo a un errático argentino que ya no pudo afirmarse y fue arrollado por un monegasco que se hizo con seis games consecutivos redondeando el 6-2 que empató el duelo.

Este contexto de superioridad en favor del 23° del mundo se replicó en el set definitivo. Con la decisión de seguir siendo el que llevara las riendas, Vacherot alcanzó un rápido quiebre y sus dos juegos de saque para un 3-0 que lo puso en carrera. Cerúndolo ya no encontró respuestas ante la contundencia del europeo, que llevó la distancia a un 5-0 que apenas el argentino pudo descontar llevándose un game de saque, pero nada más, firmando su despedida. Fue 5-7, 6-2 y 6-1 para el local, que buscará repetir los cuartos de final alcanzados en 2025.

Comesaña, otro que se despidió

El Tiburón fue el último de los albicelestes en salir a pista, pero no pudo sumar una victoria frente a Cobolli. En una primera manga muy pareja, el italiano dio vuelta la historia luego de ser quebrado incomodando al marplatense y generando el break que le dio el 7-5 inicial. A diferencia del primer set, el albiceleste de 25 años se mostró muy sólido con su saque pese a sufrir un quiebre inicial y no solamente dominó el trámite, sino que pudo responder ante las chances del europeo de quebrarle el saque y logrando tres rupturas seguidas redondeó un contundente 6-2.

A pesar de aquella reacción positiva, un nuevo bache le iba a terminar costando el duelo a Comesaña, que entró mal al set definitivo y Cobolli aprovechó ganando 19 de los primeros 22 puntos para sacar ventaja de 4-0. El Tiburón recuperó terreno con un quiebre y volviendo a ganar su servicio para ponerse 4-3, pero no le alcanzó. El italiano se mantuvo sólido con su servicio y nuevamente complicó el del argentino, que terminó entregando otro turno de saque para que su rival selle el 7-5, 2-6 y 6-3 que lo deposita en la siguente fase.