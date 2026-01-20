El fútbol femenino de élite alcanzó un punto de inflexión económico en la temporada 2024/2025. Según la edición 2026 de la Football Money League elaborada por Deloitte, los 15 clubes con mayores ingresos del mercado europeo generaron en conjunto 158 millones de euros, un 35% más que en el ejercicio anterior, superando por primera vez la barrera de los 150 millones y confirmando el crecimiento sostenido del sector.

El liderazgo económico volvió a estar marcado por Inglaterra y España. Arsenal Women encabezó el ranking con 25.600.000 de euros, impulsado por una fuerte estrategia de análisis de audiencias y una asistencia media superior a las 35.000 personas en varios partidos. Le siguió Chelsea Women, con 25.400.000 de euros, destacándose por su rendimiento comercial, mientras que el FC Barcelona Femení completó el podio con 22 millones de euros, apalancado en su desempeño deportivo.

En términos de estructura de ingresos, el área comercial se consolidó como el principal motor del negocio, representando cerca del 72% del total. Las activaciones con marcas, la ampliación de contratos existentes y el atractivo de una audiencia joven y comprometida explican este crecimiento. Los ingresos por día de partido también aumentaron un 15% promedio, hasta 1.500.000 de euros, mientras que los derechos audiovisuales registraron una leve caída del 6%, afectada por los distintos ciclos de negociación en cada país.

El informe también destaca el peso del rendimiento internacional como factor diferencial. Clubes como Manchester City Women y Bayern Munich Women lograron incrementos significativos tras su participación en competiciones continentales y nuevos torneos. Para Deloitte, el fútbol femenino ya dejó atrás su etapa inicial y avanza hacia una fase de consolidación, donde la innovación comercial y el cuidado de la experiencia del aficionado serán claves para sostener un crecimiento duradero.