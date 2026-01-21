Se terminó la espera. Para los que sentían que al fin de semana le faltaba algo, para los que miraban el calendario buscando una excusa, la respuesta vuelve a ser la de siempre: fútbol. Desde este jueves, la pelota vuelve a rodar por las canchas del país y el Torneo Apertura de la Liga Profesional pone primera en un semestre que promete emociones, polémicas y rituales intactos.

Porque el fútbol argentino no es solo un torneo. Es el mate que se enfría, la radio de fondo, la previa eterna, la mesa armada según el horario del partido y la discusión que nunca se termina. Y todo eso vuelve con una primera fecha cargada de partidos y expectativas, donde los 30 equipos de Primera División arrancan desde cero en la carrera por el título.

El puntapié inicial será el jueves a las 17, cuando Aldosivi reciba a Defensa y Justicia en Mar del Plata. El Tiburón, que logró sostenerse en la categoría tras una definición agónica el año pasado, abre el telón ante un Halcón que siempre propone. Más tarde, desde las 20, Banfield será local ante Huracán y Unión hará lo propio frente a Platense. La jornada del jueves se cerrará bien entrada la noche, a las 22.15, con Instituto recibiendo a Vélez y Central Córdoba de Santiago del Estero enfrentando a Gimnasia de Mendoza.

El viernes aparecerán dos de los grandes en escena. San Lorenzo abrirá su semestre en el Nuevo Gasómetro frente a Lanús, desde las 19, mientras que una hora más tarde Independiente será local ante Estudiantes de La Plata, último campeón del fútbol argentino, en un cruce que ya asoma como uno de los atractivos de la fecha.

El sábado será el turno de River, que saldrá a la ruta para visitar a Barracas Central desde las 17, en uno de esos partidos incómodos que marcan el inicio de los campeonatos. Más tarde, Racing se presentará en La Plata para enfrentar a Gimnasia, y la jornada se cerrará en Rosario con el duelo entre Central y Belgrano.

El domingo llegará con el plato fuerte para muchos. Boca recibirá en La Bombonera a Deportivo Riestra desde las 18.30, con su gente y el clima especial de cada estreno en casa. Además, Argentinos Juniors se medirá con Sarmiento y Tigre cerrará la fecha ante Estudiantes de Río Cuarto.

Empieza un nuevo torneo y, con él, vuelven las ilusiones renovadas, las promesas por cumplir y las historias que recién empiezan a escribirse. El fútbol argentino abre otro capítulo y, como siempre, invita a sentarse, mirar y dejarse llevar por lo único que nunca falla: la pelota en movimiento.