En juego el Torneo Clausura de la Liga Nacional Femenina de básquet, competencia que tiene dos equipos neuquinos quienes se presentarán entre semana como local en el Ruca Che. Independiente recibe a Unión Florida desde las 20hs, buscando iniciar con el pie derecho la segunda competencia de la temporada.

Será la tercer vez que se enfrentan ambos elencos, con dos triunfos para Florida, y uno de las rojas, este último en el mismo escenario donde se verán hoy con arbitraje de Felix, y Chaparro.

Para las locales, que dirige Marcelo Remolina, Será su segunda experiencia en la máxima categoría nacional, luego de la campaña en el Apertura 2025, donde logró cinco triunfos en la etapa regular, logrando acceder a los Cuadrangulares Clasificatorios.

Martina Torres, la cara nueva de Independiente en esta temporada

En el plano ofensivo, las principales referencias fueron Laila Raviolo (con un promedio de 15.2 puntos), seguida por Josefina Cortes (12.1) y ausente por lesión, junto a Julieta Tell (10.1). De cara a este nuevo comienzo, el cuerpo técnico mantuvo la base completa del plantel y sumar a Martina Torres como única incorporación.

Por el lado de la visita, El mercado de verano lo tuvo como uno de sus principales protagonistas, con refuerzos que le dieron un salto de calidad al plantel, confirmó el regreso de Natalia Tondi y la llegada de Nija Collier, una interna estadounidense con un antecedente destacado en Ameghino. La contracara del armado es la ausencia confirmada de neuquina Ailín Astorga quien transita los primeros meses de su embarazo, y que marca un paréntesis en su participación deportiva.

Por otro lado, el jueves será el turno de EL Biguá para enfrentar al mismo rival en el Ruca. Las verdes viene de dos derrotas en el arranque en su primera gira por Buenos Aires, pero dejando buenas sensaciones de cara a lo que sigue.