Se puso en marcha el Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquet. Independiente hará su presentación como local este miércoles 20hs en el Ruca Che, en lo que será su primer juego en la competencia. Con dos bajas por lesión y una cara nueva, las rojas van en búsqueda de mejorar su primera experiencia en la máxima categoría del básquet argentino femenino.

El retorno a los entrenamientos se produjo el 5 de enero, bajo las órdenes de Marcelo Remolina, y un plantel que mantuvo la base, sumando a Martina Torres, Alera de 23 años con pasado en la selección Argentina Sub 20.

“Estamos jugando contra los mejores equipos y jugadoras. Es tiempo, ir paso a paso, compitiendo y viendo como nos podemos posicionar en este torneo “expresó Remolina en el programa Verano de Primera por Canal de Noticias 24/7, resaltado además que “Tanto nosotros como Biguá estamos cumpliendo las expectativas, nos plantamos con todos los equipos, nadie nos pasó por arriba, y los que ganamos lo hicimos bien. Hacer pie en esta liga e ir creciendo en formativas es lo que buscamos”.

Julieta Tell, base de las rojas encargada de manejar los hilos del juego - Foto Pablo Chagumil

Con relación al debut, las rojas recibirán a Unión Florida el miércoles 20hs en el Ruca Che, Sin Josefina Cortes Montesino, que se recupera de la fractura de tibia, y Guadalupe Demasico, quien sufrió la fractura de su mano derecha semana pasada.

“Tenemos un rival difícil, equipo campeón de hace dos años, que mantiene su base y sumó un refuerzo americano. Los equipos se reforzaron para ajustar las deficiencias de la primera etapa” dijo el entrenador, “tienen mucho volumen de juego colectivo, se entienden y se pasan bien la pelota, son duras defensivamente”.

Tres veces se enfrentaron ambos equipos en la temporada, dos triunfos para el equipo de Buenos Aires y uno para Independiente, que en el único enfrentamiento en tierras neuquinas, consiguió un gran triunfo.

Mirá la entrevista con Marcelo Remolina: