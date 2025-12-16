San Lorenzo volvió a quedar envuelto en un episodio tan delicado como llamativo. En la salida del estadio Pedro Bidegain, la camioneta que trasladaba a Marcelo Moretti, presidente del club, protagonizó un incidente vial al atropellar a un hincha del Ciclón que circulaba en bicicleta por las inmediaciones del Nuevo Gasómetro.

El hecho ocurrió luego de la reunión de Comisión Directiva que se llevó a cabo en el palco del estadio y que pasó a cuarto intermedio al mediodía. Según la denuncia, el vehículo en el que viajaba el mandatario, como acompañante, embistió al ciclista cuando se retiraba del lugar. El joven, identificado como Lucas, realizó la denuncia ante efectivos de la Policía de la Ciudad que se encontraban en el estadio y su bicicleta fue secuestrada como parte del procedimiento.

En declaraciones televisivas, el hincha relató que el conductor era otra persona y que reconoció a Moretti en el asiento del acompañante. Según su testimonio, el episodio se produjo luego de un cruce verbal, cuando la camioneta realizó una maniobra marcha atrás y terminó impactando la bicicleta, provocándole además una lesión en un pie.

Más allá de que el joven confirmó que le tomaron los datos para avanzar con la denuncia, expresó su escepticismo sobre las consecuencias del hecho y apuntó su enojo al contexto institucional que atraviesa el club. “Esto no es por la bicicleta, es por todo lo que viene pasando y parece no importar”, señaló.

El episodio se da en un momento de máxima tensión en San Lorenzo. Moretti se encuentra fuertemente cuestionado por una parte importante de los socios e hinchas, que reclaman su renuncia en medio de denuncias y conflictos internos que mantienen al club en una situación de inestabilidad dirigencial.

La reunión de Comisión Directiva que motivó la presencia del presidente en el estadio también estuvo marcada por el conflicto: nueve directivos, entre ellos Moretti, debían presentarse ante la Justicia por no haber convocado el cónclave en los plazos establecidos, lo que derivó en la interrupción del encuentro.

Un hecho vial, un presidente en la mira y un clima cada vez más caldeado. En Boedo, la crisis institucional sumó un capítulo inesperado que volvió a encender el malestar del mundo azulgrana.