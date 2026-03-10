Alrededor del mediodía de este martes se registró el segundo choque cerca de la avenida Mosconi, a causa de los semáforos "cortos" y los desvios obligatorios por la gran obra.

El primer accidente fue a las 7, entre dos camionetas que impactaron en la intersección de Teodoro Planas y calle Gatica. Según los involucrados, uno de ellos terminó pasando en rojo ya que los tiempos del semáforo cambian cuando todavía hay autos terminando de atravesar la avenida. Por esto los dos pasaron al mismo tiempo, sin notar que ya venía avanzando otro auto.

El segundo choque fue al mediodía, sobre Mosconi, cuando un colectivo KoKo impactó contra la parte trasera de un vehículo Honda Fit.

Los involucrados relataron a Mejor Informado que iban circulando por la Mosconi en dirección a Plottier, cuando el auto se desvió hacia el carril para doblar. Cuando el semáforo estuvo en verde comenzaron a avanzar pero repentinamente cambió a rojo y frenó rápidamente. Sin embargo el colectivo no tuvo tiempo de detenerse y cuando se acomodó para frenar alcanzó a tocar al auto.

Una mujer resultó con dolores en su cuello, ya que presentaba molestias de antes y el "latigazo" del impacto le provocó más dolor. Afortunadamente no hubo más heridos de gravedad ni daños materiales.

La situación nuevamente expone un reclamo que ya vienen haciendo los vecinos: los semáforos son tan breves que de repente cambian a rojo cuando hay autos aún cruzando. A esto se suman los desvíos y el tránsito por las obras en la zona, lo cual aumenta la probabilidad de accidentes o maniobras riesgosas.

El chofer del colectivo aprovechó el momento para manifestar que con las obras y los cortes, cruzar Neuquén está siendo una odisea todos los días. Los trabajos en la Mosconi se realizan todos los días a toda hora, asegurando la circulación por las colectoras y caminos alternativos para no frenar el tráfico.