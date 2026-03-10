La Fórmula 1 da vuelta la página y ya piensa en el segundo capítulo de la temporada 2026. Este fin de semana se corre el Gran Premio de China, carrera que contará con la primera sprint del año. Franco Colapinto ya está en el país asiático, donde se sacó fotos con los fanáticos mientras lucía su piluso Xeneize.

En la madrigada del lunes, y post GP de Australia; el piloto argentino dio vuelta la página y se metió en tierras asiáticas, donde despertó el interese de los fanáticos con su gorro azul y oro, escudo de Boca, y las estampas de La Bombonera, y las francés “rey mundial de clubes, y “Nunca hicimos amistades”.

Para el piloto de Alpine afronta un nuevo desafío en la segunda fecha del calendario 2026. En el Circuito Internacional de Shanghái, se disputará la primera carrera sprint de la temporada, por lo que los tiempos de práctica serán más reducidos, ya que solo habrá una sesión el día viernes desde las 00.30hs. La clasificación será el mismo día pero a las 4.30 am (hora Argentina) la carrera pautada a 19 vueltas abrirá el sábado desde las 00hs.

“Es difícil saber cómo será la pista con estos autos, y como es el primer fin de semana Sprint del año, solo tenemos una hora el viernes para descubrirlo” expresó el argentino, agregando además que “Necesitamos ser muy adaptables y ponernos en marcha rápidamente ya que hay mucho que aprender. Estoy emocionado por ver cómo se desarrolla.”

el argentino llegó vestido de axul y oro a China

Posteriormente vendrá la clasificación general desde las 4am, y el Gran Premio de China, que consta de 56 vueltas a la pista de 5,451 km, cubriendo una distancia total de 305,066 km, iniciará a las 4am del domingo.

Para el piloto argentino, será una revancha rápida luego del puesto 14 en Australia, donde sufrió una penalización por la largada, y que regaló a los fanáticos la “salvada del año” cuando esquivó un auto en velocidad.