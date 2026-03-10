El mundo del streaming argentino vive horas agitadas después del fuerte cruce entre Tomás Rebord y Guille Aquino, dos creadores de contenido que supieron compartir una amistad cercana. Todo estalló cuando una publicación en redes sociales desató la indignación del conductor y terminó convirtiéndose en un escándalo que rápidamente se viralizó.

El conflicto comenzó cuando Guille Aquino publicó una historia de Instagram en la que aparecía Sugus Leunda, esposa de Tomás Rebord, durante su embarazo. En la imagen se podía ver su panza acompañada por una animación que decía “Baby Aquino”, una ironía que insinuaba que el bebé era suyo y que generó una fuerte reacción del periodista.

La respuesta de Tomás Rebord no tardó en llegar. Durante su programa Algo hay ahí, el conductor se refirió a la situación con evidente dolor por la ruptura del vínculo. “Estoy un poco triste. Era un amigo. Me dolió que dijo que ya no nos pagan para llevarnos bien. Éramos amigos boludo”, expresó con crudeza al hablar de Guille Aquino.

En su descargo, Tomás Rebord también recordó algunos episodios del pasado en los que aseguró haber ayudado a Guille Aquino en momentos complicados dentro del ambiente del streaming. “No lo entiendo. Los últimos acontecimientos míos con él fue interceder en dos situaciones muy específicas. Una por Costa Stream cuando Guille enloquece y lo querían cagar a trompadas”, relató.

El conductor también reveló que intervino en cuestiones laborales para favorecer a Guille Aquino. “La segunda me pidió ayuda en las negociaciones con Blender para el 2026. Intercedí, le hicieron una oferta que aumentaba como el 50% y estaba todo bien”, explicó Tomás Rebord, dejando en claro que la ruptura lo tomó por sorpresa.

En medio del relato, Tomás Rebord contó que incluso se enteró por terceros de que Guille Aquino había cerrado su desembarco en Vorterix. “Acto seguido me llama Luquitas Rodríguez y me dice que Guille cerró con Vorterix. Yo digo ¿Qué?. Ahí lo llamé, no me atendió”, recordó sobre ese momento.

Sin embargo, lo que terminó de romper definitivamente el vínculo fue la polémica publicación sobre Sugus Leunda. “Después de eso lo último que vi fue que sube una historia de mi mujer embarazada con un pequeño Baby Aquino. Dije: ok, voy a arrancar este sábado cagándome a trompadas con Guille Aquino”, lanzó Tomás Rebord.

Finalmente, Tomás Rebord cerró su descargo con una mezcla de enojo y tristeza por el final de la relación con Guille Aquino. “Cagarlo a piñas era la cosa más razonable. El hijo de puta literalmente es el Joker. En el descargo de hoy noté tristeza. Yo estoy triste, cuando tengo amor de por medio no estoy para hacer un espectáculo de eso”, sentenció.