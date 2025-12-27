El piloto Franco Colapinto está de vacaciones en la Argentina tras completar la temporada 2025 de la Fórmula 1 con Alpine. El argentino se pasea como uno más, va de compras, y hasta se brinda a sus fanáticos.

El oriundo de Pilar atraviesa días de descanso previo al inicio de la pretemporada donde, donde la escudería francesa lo tendrá como piloto titular, y esperando mejoras en resultados que irán de la mano con un mejor auto.

Mientras tanto, en sus primeras horas en el país, Colapinto se mostró con una vida social activa, ya que asistió a un recital de Airbag, jugó al pádel con el ex futbolista Carlos Tevez y compartió una cena con su amigo Bizarrap.

Sin embargo, en las últimas horas sorprendió con una aparición en un supermercado de San Andrés de Giles, localidad bonaerense ubicada a unos 60 kilómetros de su ciudad natal. Allí se movió con total naturalidad junto a su familia , ingresó a un supermercado del pueblo, donde generó revuelo entre empleados y clientes, sacándose fotos con buena predisposición.

Las imágenes se viralizaron rápidamente; donde se lo ve recorriendo la carnicería y posteriormente posando en la puerta “Chino” con una bolsa de compras y hasta una cindor.

Mientras que todos los pilotos están en sus días de descanso, las escuderías trabajan para ajustar los nuevos autos al reglamento 2026. Alpine confirmó que tendrá motores Mercedes, por lo que los cambios positivos se notarán de gran manera

La próxima temporada tendrá el Circuito de Albert Park como la primera fecha, donde el domingo 8 de marzo será la primera fecha en el Gran Premio de Australia.